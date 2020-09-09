Valilik açıkladı: İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!

İstanbul İl Umumi Hızıssıhha Meclisi,toplu taşıma ile ilgili yeni düzenlemeleri açıkladı. Buna göre, minibüs midibüs ve koltuk sayısı seyreltilmemiş otobüslerde ayakta yolcu alınamayacak. Raylı sistem araçlarında, normal kapasitenin yarısı kadar yolcu alınabilecek, metrobüs ve otobüslerde, dörtlü koltuklarda 2 kişi, karşı karşıya gelmeden oturacak, ayakta yolcu kapasitesinin 3'te 1'ine kadar yolcu alınacak. Araç kapasitesinin dolması halinde sürücü tarafından yolcu alınmayacak, ısrarla biniş olması halinde ise araç hareket ettirilmeden sürücü tarafından kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulacak.

İstanbul İl Umumi Hızıssıhha Meclisi, Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında olağanüstü toplandı.Covid-19 salgını ile mücadelede, yeni tedbir kararları alan meclis, kararında, gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince uyulmamasının hastalığın yayılım hızını artırdığına ve toplum sağlığını riske attığına dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı'nın 8 Ekim tarihli genelgesi doğrultusunda kararlar alan kurul, Minibüs ve midibüsler ile koltuk kapasitelerinde seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüslerde ayakta yolcu alınmayacak. Raylı sistem araçlarında (metro, tramvay, füniküler) ise ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50’sine kadar yolcu alınmasına izin verilecek.

Metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde, karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüzegelmeden çapraz oturma düzeniyle oturulacak ve ayakta yolcu kapasitesinin 3'te 1'ine kadar yolcu alınacak. Ayakta yolcuların yakın temasını engellemek için araç zemininde etiket uygulaması yapılacak.

Araç kapasitesinin dolması halinde sürücü tarafından yolcu alınmayacak, ısrarla biniş olması halinde ise araç hareket ettirilmeden sürücü tarafından kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulacak.

Araçlarda, ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenmek suretiyle belirlenecek.



