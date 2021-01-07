Valilik yasaklayınca Boğaziçili eylemi Güney Kampüsü’nden Kadıköy’e geçti

07 Ocak 2021 Perşembe, 06:00

AKP’li Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör ataması tepkiler sürüyor. Boğaziçili öğrenci gruplarının eylem çağrılarının ardından İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin kayyum rektörü protesto edecekleri eylemi dün salgın gerekçesiyle yasakladı. Bunun üzerine öğrenciler eylemlerini Kadıköy’e taşıdı. Sabah saatlerinden itibaren ise Boğaziçi Üniversitesi’nin çevresine ve kapısına çevik kuvvet polisleri yerleştirildi. Üniversite çevresinde toplanmaları engellenen öğrenciler, Güney Kampusu’nda bulunan rektörlük binası önünde toplandı. Öğrenciler alkışlarla ‘Kayyım rektör istemiyoruz’ ‘Melih istifa’ sloganları atarken, bu sırada gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube canlı yayınına bağlanan Melih Bulu, camdan öğrencilere el salladı. Bu sırada dışarıdan ‘yuh’ sesleri duyuldu. Bulu, “Bu gösterileri nasıl yatıştıracaksınız?” sorusunu “Birazdan çay-kahve içeceğiz öğrencilerimizle. Boğaziçi'nin demokratik olarak kendini ifade etme şeyi var. Birbirimizi anlayacağız” diye yanıtladı. “Ben hard rock, Metallica dinleyen bir rektörüm” diyen Melih Bulu’yu öğrenciler Metallica’nın “Sad But True” (Acı Ama Gerçek) parçasını çalarak protesto etti.

‘ÇAY DEĞİL, İSTİFA’

“Eyleme katılanlar Boğaziçili değil” söylemlerine tepki için öğrenci kartlarını gösteren Boğaziçili öğrenciler rektörün kendileriyle çay içme talebine ise “Çay değil istifa” diyerek bu talebi kabul etmedi. Arkadaşlarının serbest bırakılmasını isteyen Boğaziçililer gözaltında arkadaşlarına çıplak arama dayatması yapıldığını belirterek “Arkadaşlarımız serbest bırakılsın”, “Çıplak aramaya hayır” sloganlarını attılar.

‘UTANMANIZ YOK MU?’

Bulu, günlerdir süren protestoların ardından dün ilk kez öğrencilerin arasına güvenlik görevlileriyle indi. Öğrenciler Bulu’yu “Seni istemiyoruz”, “Kayyum rektör istemiyoruz” sloganlarıyla karşıladı. Öğrencilerden biri Bulu’ya “Hocam hiç utanmanız yok mu?” diye sordu. Bulu bu sloganlar karşısında zoraki bir gülümsemeyle etrafına bakınmakla yetindi. Öğrencilerin “İstifa edecek misiniz?” şeklindeki sorusu üzerine Bulu, “Rektörlerin nasıl atanacağı belli. Dünyada rektörün seçimle olduğu örnekler çok az” ifadesini kullandı. Bulu’ya yöneltilen sorular ve bunlara verdiği yanıtlar, tepkiler sırasında sık sık kesildi. Öğrencilerden biri, Prof. Bulu’ya “Hocam gelin hep birlikte fotoğraf çekilelim Instagram’da paylaşın. Orada istifa mektubunuzu bakanlarımız gibi yayımlayın” teklifinde bulundu. Sorularına yanıt alamadıklarını ifade eden öğrenciler, istifa çağrılarını yineledi ve “Aynı cevapları verecekseniz biz arkamızı dönelim” diyerek tepki gösterdi.

‘ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ’

Cumhuriyet’e konuşan Boğaziçili bir Fizik bölümü öğrencisi “Boğaziçi öğrencileri olarak özgürlük istiyoruz. Özgür düşünce olmadan bilim asla ilerlemiyor. Bilimsiz SİHA’ları ve İHA’ları nasıl yapacağız? Biz, rektörümüzü kendimiz seçtiğimiz zaman Boğaziçi’nin başarısı gayet ortadır” şeklinde konuştu. “Melih Bulu rektörümüz değildir” diyen öğrenciler, üniversitede bir süre bekledikten sonra okuldan çıkarak sahilden Beşiktaş’a kadar yürüyüşe geçti. Polisin tüm engellemelerine rağmen öğrenciler, Kadıköy’e geçerek eylemlerine devam ettiler. Öğrencilerin Kadıköy’e gidişi sırasında yoldan geçen sürücüler, arabalarının kornalarıyla destek verdi.

KAYYIMLAR GİDENE KADAR MÜCADELE

Valiliğin Sarıyer ve Beşiktaş’ta eylem yasağı kararı almasının ardından öğrenciler Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda toplandı. Eylem öncesi Kadıköy rıhtımda geniş güvenlik önlemleri alan polis meydanı çember altına aldı. Meydana ilk olarak CHP Kadıköy Gençlik Kolları “Gençlik gelecek, gelecek özgürleşecek #BogaziçiDireniyor” pankartı açarak giriş yaptı. Daha sonra birçok öğrenci kurumu, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyesi meydanı doldurdu. “Kayyım rektör istemiyoruz” sloganlarının atıldığı meydanda yurttaşlar “Kayyımla gelen direnişle gider”, “tek terörist sizsiniz”, “gözatılar serbest bırakılsın” dövizleri taşıdı.

RIHTIM DOLDU

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin Beşiktaş’tan vapurlarla gelmesiyle birlikte Rıhtım Meydanı doldu. “Direnişimiz biter mi sandın” pankartı arkasında “Seni rektör yaptırmayacağız” sloganıyla alana giren öğrenciler coşkuyla karşılandı. Yapılan açıklamada, “Çevremiz polislerle dolu. Gözaltına alınan arkadaşlar yanımızda değil. Şimdi hep beraber buradayız. Kayyım rektörün iddialarının aksine biz burada üniversitenin azınlığını değil, tümünü temsil ediyoruz. Biz kayyım atamalarına karşıyız. Kayyım uygulamalarının bizi geri götüreceğini biliyoruz. Vazgeçmeyeceğiz. Sadece üniversiteler değil hem STK’ler hem belediyeler bu uygulamayla karşı karşıya. Kayyımlar gidene kadar, gözaltına alınan arkadaşlar bırakılana kadar konu kapanmayacaktır” ifadeleri kullanıldı. Öğrenciler taleplerini şöyle sıraladı: “Gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın. Kayyım olarak atanan Melih Bulu ve tüm rektörler acilen istifa etsin. Tüm üniversitelerde rektörlük için üniversite bileşenlerinin rızası gözetilerek demokratik seçimler düzenlensin. ” Boğaziçili öğrencilerin ardından çeşitli üniversiteden gelen öğrenciler tek tek söz alarak, dayanışma çağrısı yaptı ve gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılmasını talep etti. Eylem Bandista Müzik Topluluğu’nın dinletisiyle son buldu.

HER GÜN EYLEM

Öte yandan eylemde Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, yarından itibaren her gün saat 11.00 ile 16.00 arasında üniversite önünde kesintisiz eylem yapacaklarını duyurdu. İzmir, Ankara, Muğla, Aydın ve Manisa’da dün düzenlenen eylemler de Boğaziçi Üniversitesi’ne “kayyum rektör” atanması ve öğrencilerin gözaltına alınması protesto edildi.

HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ EYLEMİ

Ankara’da bulunan Boğaziçi üniversitesi öğrencileri Milli Kütüphane önünde toplanarak Eser Parkı’na yürümek istedi. Ancak salgın gerekçesiyle eyleme izin vermeyen polis, “Yapmış olduğunuz eylem Ankara Valiliği’nce yasaklanmıştır, dağılın” çağrısının ardından öğrencilere müdahale etti. 4 öğrencinin gözaltına alındığı belirtildi. Eylemlere ODTÜ’den de ‘Hepimiz aynı gemideyiz’ diyerek destek geldi. ODTÜ Fizik çimleri önünde toplanan öğrenciler, ODTÜ Rektörlüğü’ne yürüdü. Eylem öncesinde ise üniversitenin giriş-çıkış kapılarını çok sayıda polis ablukaya aldı. Okula, dışarıdan giriş-çıkışlara izin verilmedi. “Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz” ve “AKP üniversitelerden elini çek” sloganları atan öğrenciler, rektörlük önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Atamanın, “iktidarın üniversiteleri kendi politik ihtiyaçları ve sermayenin çıkarlarına göre dönüştürme gayesiyle yapıldığı” kaydedilen açıklamada, rektör atamaları, baskılar ve saldırılar ile üniversitelerin özgür düşünceden ve demokratik yapıdan uzaklaştırıldığı vurgulandı. Açıklamada, “Üniversiteliler ses çıkarmayan, iktidarın emrinde, biat eden, tek tipleşmiş bir kalıba sokulmaya çalışılıyor. Üniversitelere yapılan topyekûn saldırıların bir parçası olan atanmış rektörlere karşı durmak, özgür ve demokratik üniversiteyi savunmaktır. ODTÜ Öğrencileri olarak üniversiteleri arka bahçesine dönüştürmeye çalışan iktidara ve yaptıklarına karşı mücadele edeceğiz, kayyımyandaş rektörlere geçit vermeyeceğiz” denildi. Öğrencilerin ardından Eğitim-Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Şubesi de açıklama gerçekleştirdi.

ŞARKI HAZIRLADILAR

Öte yandan ODTÜ Marksist Fikir Topluluğu üyesi öğrencilerin, Boğaziçi öğrencilerine destek için şarkı hazırladı. Şarkı “Bak bir varmış bir yokmuş OHAL’de yine, yeni kayyım atanmış Boğaziçi’ne. İşte bir gece vakti kâbus böyle başlamış. Ertesi gün tüm okul direnişe başlamış” sözleriyle başlıyor.

‘BİLİM İÇİN ATAMADAN VAZGEÇİLMELİ’

ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği de yazılı açıklama yaparak rektörlerin doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanmasının akademik özerkliği tamamen ortadan kaldırdığı vurgulandı. Açıklamada, “Atama yoluyla bu görevlere gelen meslektaşlarımız, zorunlu olarak öncelikle kendilerini atayan makamlara karşı sorumlu olurlar. Ancak bilim insanları bilime karşı sorumludur. Boğaziçi ve benzeri üniversiteleri hâlâ başarılı kılan ve saygınlıklarının sürdürülmesini sağlayan temel unsur, bu üniversitelerin çalışanlarına ve öğrencilerine bilimsel ideallerini gerçekleştirebilecekleri özerk bir akademik ortam sağlayabilmiş olmalarıdır. Ülkemizin kalkınması ve demokratikleşmesi için elzem olan bilimsel gelişmenin sağlanması için sorumlu olan yöneticiler, bu itiraza saygı duymalı ve akademik özerkliğin bilimsel üretim için zorunlu olduğu bilincindeki bütün bilim insanlarını rahatsız eden bu atama sisteminden vazgeçmelidir” ifadeleri kullanıldı.