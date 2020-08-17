Valililik açıkladı: Düğünlere 'HES kodu' önlemi
Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında HES kodu sorgulamasında "riskli kişi" olarak belirlenen kişilerin düğün salonuna girişine izin verilmeyecek.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Vekili Yıldız Büyüker başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı ek kararlar aldı.
Toplantıda, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı ve iş kolu için alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği ve sürecin gidişine göre yeni önlemlerin alındığına işaret edildi. Bu çerçevede kentin güncel durumu yeniden değerlendirilerek düğün salonları başta olmak üzere bazı alanlarda ek önlemler alındığı kaydedildi.
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