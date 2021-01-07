Valinin düzenlediği toplantıda AKP logosu

07 Ocak 2021 Perşembe, 10:42

Erzurum genelinde 2021 yılında yapılacak projelere ilişkin bir toplantı düzenlendi. Toplantıya, Erzurum Valisi Okay Memiş, AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AKP Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu, İbrahim Aydemir ve AKP Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz katıldı.

Sözcü'den Deniz Ayhan haberine göre, video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, ekrandaki son kareye AKP parti logosu konulması tartışma yarattı.

"ÖZELLİKLE BÖYLE OLMASINI İSTİYORLAR"

Toplantı için İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ile CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'a davet gitmedi. Cinisli, "Ben Erzurum milletvekili olarak bu toplantılara davet edilmiyorum. Bu toplantılar her bakanla yapılıyor. Valilik organize ediyor. Geçen sefer itiraz ettim, MHP milletvekili ve MHP il başkam davet edildi. Sayın Vali'nin de bu durumdan rahatsız olduğunu biliyorum ama AK Parti milletvekilleri özellikle böyle olmasını istiyorlar" dedi.

Erzurum'da bir süre önce de Gençlik Spor Bakam Muharrem Kasapoğlu'nun yer aldığı toplantıya vali, AKP milletvekilleri ve AKP il başkam katılmıştı.