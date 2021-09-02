Van'da 48 düzensiz göçmen yakalandı

02 Eylül 2021 Perşembe, 09:18

Van'ın İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerince helikopter destekli 3 adrese düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen yakalandı. Operasyon anları helikopterden görüntülenirken, göçmen kaçakçılığı şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesindeki 3 adreste kaçak göçmen olduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine harete geçen polis ekipleri, helikopter destekli operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmen kaçıkçılığı yaptıkları belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler işlemleri İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı geri gönderme merkezine gönderilecek.