Van'da 48 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 48 düzensiz göçmen yakalandı.

DHA
02 Eylül 2021 Perşembe, 09:18
Van'da 48 düzensiz göçmen yakalandı
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Van'ın İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerince helikopter destekli 3 adrese düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen yakalandı. Operasyon anları helikopterden görüntülenirken, göçmen kaçakçılığı şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesindeki 3 adreste kaçak göçmen olduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine harete geçen polis ekipleri, helikopter destekli operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmen kaçıkçılığı yaptıkları belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler işlemleri İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı geri gönderme merkezine gönderilecek. 


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