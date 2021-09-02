Van'da 48 düzensiz göçmen yakalandı
Van'ın İpekyolu ilçesinde 48 düzensiz göçmen yakalandı.
Van'ın İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerince helikopter destekli 3 adrese düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen yakalandı. Operasyon anları helikopterden görüntülenirken, göçmen kaçakçılığı şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesindeki 3 adreste kaçak göçmen olduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine harete geçen polis ekipleri, helikopter destekli operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen yakalandı.
Göçmen kaçıkçılığı yaptıkları belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler işlemleri İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı geri gönderme merkezine gönderilecek.
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