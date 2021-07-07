Van'da 5 yıldır eylem ve etkinlik yasak

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 04:00

Kent genelinde 5 yılı aşkın süredir devam eden uygulamaya tepki gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yasakların çifte standartlı olduğunu, muhalif kesime izin verilmediğini ama AKP’ye yakın STK’lere ise her türlü eylem ve etkinliği yapma izni verildiğine dikkat çektiler.

OHAL, 18 Temmuz 2018’de kaldırılmasına karşın valilik, her 15 ya da 30 günde bir yasaklama kararını uzatıyor. Kentte ilk yasaktan bu yana 3 vali değişse de yasaklar değişmedi. Valilik, 3 Temmuz’da aldığı yeni kararla kentteki yasağı 15 gün daha uzattı. Gazetemize konuşan STK temsilcileri şu değerlendirmeleri yaptılar:

‘STK’LER DÖRT DUVAR ARASINDA KALDI’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Van Şube Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç: Demokrasinin gereği olan ve anayasa tarafından güvence altına alınan haklarımız ortadan kaldırıldı. Bu kentte daha önce Türkiye’nin hiçbir yerinde görülmeyen şiddetli bir yasak var. Birçok STK dört duvar arasından dışarı çıkamıyor. Bir hastanedeki sorunla ilgili açıklama yapmamıza, pandemi sürecinde yaşamını yitiren çalışanlarımızı anmamıza dahi izin verilmiyor.

‘12 EYLÜL’DE BİLE BÖYLESİ YAŞANMADI’

DİSK Genel İş Van Şube Başkanı Ömer Tekin: 5 yıldır bırakın bir işyerinde toplantıyı herhangi bir gösteri, açıklama yapmış değiliz. 12 Eylül’ü yaşayan 60 yaşındaki bir sendikacı olarak daha önce böyle bir uygulama yaşamadım. Nefes alamıyoruz.

‘HAKLARIN ÖNÜNE ÇEKİLMİŞ BİR SET’

KESK Van Dönem Sözcüsü Hamit Aker: Fiilen OHAL’i yaşıyoruz. Emekçinin haklarını kullanmasının önüne çekilmiş bir set. Bu koşullarda çalışan hakkını ne kadar arayabilir? Emekçi ‘ses çıkarmasın, mücadele etmesin’ isteniliyor.

MAHKEMEYE GÖRE ‘ORANTILI VE ÖLÇÜLÜ’

Van Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mahmut Kaçan: Yasak kararlarına karşı açtığımız 15 iptal davasını Van idare mahkemeleri, yasağı ‘orantılı ve ölçülü’, ‘demokratik toplum gereklerine uygun’ bularak reddetti. İstinaf mahkemesine taşıdığımız kararlarla ile ilgili Erzurum Bölge İdare Mahkemesi uzun bir süredir herhangi bir karar almadı. Ucube, absürd bir durum yaşanıyor. Bu ağır hak ihlaline yargı da destek veriyor. Davalar, hiçbir iptal gerekçemiz tartışılmadan hukuki dayanağı olmayan gerekçelerle reddediliyor. Valiliğin gönderdiği savunma ret gerekçesi yapılıyor.

‘YASAK SADECE MUHALİF KESİME’

İnsan Hakları Derneği (İHD) Van Şube Başkanı Mehmet Karataş: Yasak, Van üzerinde özel olarak uygulanan pilot bir uygulama. Açık cezaevini yaşıyoruz. 5 yıldır dışarıyı göremiyoruz. Yasaklar çifte standartlı. Sadece muhalif kesime, iktidarın politikalarını eleştiren etkinliklere uygulanıyor. İktidara yakın bir STK iseniz bu yasaklar size işlemez. Her türlü eylem ve etkinliği istediği yerde yapabiliyorlar. AKP, en işlek caddede standı açabiliyorken bırakın muhalif bir partiyi bir STK bile bunu yapamıyor.