Süleyman Özışık'ın OHAL Komisyonuna talimatları TBMM gündemine taşındı: "Özışık hangi sıfatla delil mahiyetinde bilgiler iletmiştir?"

22 Haziran 2021 Salı, 12:25

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı video sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun suç duyurusunda bulunduğu, AKP'ye yakınlığıyla Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık'ın 18 Haziran 2020'deki İnternet Haber yayınında kullandığı ortaya çıkan ifadeler büyük tartışma konusu oldu.

Özışık sözkonusu yayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'masum olduğuna inandığı' binlerce kişinin dosyasını götürdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullaniyordu:

"Gerek Süleyman Soylu'ya gerek OHAL işlemleri komisyonuna gerek diğer mercilere, masum olduğuna inandığım binlerce insanın dosyasını götürdüm. Dedim ki; 'bu insanlar masum çıkmazsa hesabını benden sorun' ve araştırmalar yapıldı. Hepsinin bir iftiraya kurban gittiği ortaya çıktı."

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Özışık’ın bu sözlerini İçişleri Bakanlığına sunduğu önerge ile meclis gündemine taşıdı.

Koçyiğit, konuya ilişkin Bakan Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

1-OHAL İşlemleri Komisyonu’nun çalışma usulleri içerisinde herhangi bir kişiden emir ve talimat doğrultusunda karar verme yöntemi var mıdır?

2-İçişleri Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda OHAL İşlemleri Komisyon süreci (lehte veya aleyhte) sonuçlanan başvuru sayısı kaçtır?

3-Süleyman Özışık hakkında son günlerde kamuoyunda konuşulan ifşaatlar ile ilgili Bakanlığınızca bir soruşturma başlatılmış mıdır?

4-Komisyon`un çalışmasını düzenleyen usul ve esaslara göre Komisyon, başvurucu hakkında birçok kurumdan (İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Valilikler de dahil olmak üzere) başvurucunun herhangi bir terör örgütüyle ilişkisi olup olmadığına dair bilgi isteme yetkisine sahipken Süleyman Özışık hangi sıfatla delil mahiyetinde bilgiler iletmiştir?

5-Komisyon, suç isnadına ilişkin delil toplama ve değerlendirme yetkisini gazetecilere de mi tanımıştır?

6-Süleyman Özışık; Balıkesir’den, Bingöl’den ve çeşitli illerden birçok kişi hakkında komisyonu, bakanlığı aradığını belirtmiştir. Bakanlığınızın göreve iade ettiği kişiler kimlerdir?

7-Göreve iade edilen kişilerin OHAL Komisyonu’na yapmış oldukları başvurulardaki suç isnatları nelerdir?

8-7075 sayılı Kanun ile kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu görev süresini ne zaman tamamlayacaktır?