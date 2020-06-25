Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İlk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor. Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var" açıklamasında bulundu.

DHA
25 Haziran 2020 Perşembe, 13:13
Abone Ol google-news

Van ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 13.03'te merkez üssü merkez üssü Van Özalp'ta 5.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntı sonrası vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokağa çıktı. Depremin Bitlis'te de hissedildiği bildirildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin 6.96 km derinlikte meydana geldiği belirtildi. Yaşanan depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.4 olarak duyurdu.

SÜLEYMAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada  "Van’da 13.03’de meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremde Özalp merkezde yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor. Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var. Gelişmeler Van Valiliği ve AFAD Başkanlığımızca kamuoyuna bildirilecektir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

CAN KAYBI YOK

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez de bazı köylerde hasar gören evlerin olduğunu, can kaybının olmadığını bildirdi.


Video Haberler