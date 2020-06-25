Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem

25 Haziran 2020 Perşembe, 13:13

Van ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 13.03'te merkez üssü merkez üssü Van Özalp'ta 5.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntı sonrası vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokağa çıktı. Depremin Bitlis'te de hissedildiği bildirildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin 6.96 km derinlikte meydana geldiği belirtildi. Yaşanan depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.4 olarak duyurdu.

SÜLEYMAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Van’da 13.03’de meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremde Özalp merkezde yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor. Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var. Gelişmeler Van Valiliği ve AFAD Başkanlığımızca kamuoyuna bildirilecektir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Van’da 13.03’de meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremde Özalp merkezde yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor

Köyler de taranıyor

Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var

Gelişmeler Van Valiliği ve AFAD Başkanlığımızca kamuoyuna bildirilecektir

Geçmiş olsun — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 25, 2020

CAN KAYBI YOK

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez de bazı köylerde hasar gören evlerin olduğunu, can kaybının olmadığını bildirdi.