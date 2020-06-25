Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İlk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor. Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var" açıklamasında bulundu.
Van ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 13.03'te merkez üssü merkez üssü Van Özalp'ta 5.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntı sonrası vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokağa çıktı. Depremin Bitlis'te de hissedildiği bildirildi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin 6.96 km derinlikte meydana geldiği belirtildi. Yaşanan depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.4 olarak duyurdu.
SÜLEYMAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Van’da 13.03’de meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremde Özalp merkezde yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor. Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var. Gelişmeler Van Valiliği ve AFAD Başkanlığımızca kamuoyuna bildirilecektir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
Van’da 13.03’de meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremde Özalp merkezde yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 25, 2020
Köyler de taranıyor
Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var
Gelişmeler Van Valiliği ve AFAD Başkanlığımızca kamuoyuna bildirilecektir
Geçmiş olsun
CAN KAYBI YOK
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez de bazı köylerde hasar gören evlerin olduğunu, can kaybının olmadığını bildirdi.
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