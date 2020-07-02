Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek’ten acı haber!
Van’ın Erciş ilçesinde, evlerinin önünden geçen su kanalının kıyısında oynarken kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş'in cansız bedenine ulaşıldı.
İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuklu Memiş ailesinin kızları Melek Memiş, evlerinin önünden geçen su kanalının kıyısında oynarken ortadan kaybolmuştu.
İhbar üzerine bölgeye gelen Van Jandarma Sualtı Timleri ile AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Mahalle sakinlerinin de katıldığı aramalarda, Melek Memiş'in terliğinden biri, kaybolduğu yere yakın bir noktada bulunmuştu. Jandarma ve AFAD ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmalarına bugün de devam etti. Arama çalışmalarını sonunda Melek'in cansız bedenine ulaşıldı.
SON ÜÇ GÜNDE ÜÇÜNCÜ ÇOCUK ÖLÜMÜ
Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde cumartesi akşamı ortadan kaybolan ve kendisinden haber alınamayan İkranur Tirsi'nin geçen salı günü (30 Haziran 2020) cansız bedenine ulaşılmıştı. Giresun Valisi Enver Ünlü, cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'yle ilgili olarak "Şu anda ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar, cinayet vesaireden söz etmemiz mümkün değil" demişti.
Geçtiğimiz hafta Eskişehir'de evlerinin önünde oynarken kaybolan 10 yaşındaki Irak uyruklu Yusuf Gurubi'nin cesedi de fün (1 Temmuz 2020) sulama kanalında bulunmuştu. Otizmli çocuğun cesedi, dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldıktan sonra otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderilmişti.
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