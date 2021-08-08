Van'da zincirleme kaza
Van'ın Başkale ilçesinde iki otomobil ile bir TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Van-Hakkari Karayolu'nun 85'inci kilometresindeki Örmetaş Mahallesi yakınında meydana geldi.
Sürücülerin isimleri öğnenilmeyen 31 B 5869 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 01 AFT 463 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Savrulan iki otomobil daha sonra Hakkari yönünden Van istikametine giden TIR ile çarpıştı.
2'Sİ ÇOCUK 10 YARALI
Meydana gelen zircirleme kazada 2'si çocuk 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. İki otomobilin hurdaya döndüğü kaza ile ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
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