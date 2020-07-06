Van'daki tekne faciasında ölü sayısı 11'e yükseldi

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 08:31

Van'daki kayıp tekneyle ilgili yapılan arama tarama çalışmalarında, 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

60’a yakın göçmeni taşıdığı belirtilen tekne Van Gölü’nde battı.



Bunun üzerine emniyet, jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, bölgede helikopter, bot ve su altı görüntüleme cihazlarıyla göl ve çevresinde arama çalışması başlatmış ancak teknenin izine rastlanmamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, Medeni ve Servet Aktaş yönetimindeki teknede kaçak göçmenlerin olduğu ihbarının geldiğini belirterek "Teknede 55-60 kişi olduğu değerlendiriliyor" demişti.

Soylu, açıklamasında şunları kaydetmişti: "Bunun üzerine arama ve tarama çalışmaları hem havadan hem de göl yüzeyinde hemen başlatıldı. 28 Haziran'da bahsedilen kişilerden Medeni Akbaş ailesini aramak suretiyle kendisinin yüzerek kurtulduğunu ve bir çiftlikte bulunduğunu ifade etti. Bunun üzerine emniyet güçlerimiz, jandarmamız telefon izlemek suretiyle hangi çiftlikte olduğunu buldu ve gözaltına aldı. Ardından Medeni Akbaş'ın çelişkili ifadeleri söz konusu oldu. Bu çelişkili ifadeleri devam etti. Ama en nihayetinde gerek bulundukları köylerle, muhtarla ve kendisiyle yapılan mülakatlar çerçevesinde teknenin içinde 55-60 civarında kaçak göçmenin bulunduğuna yönelik bir değerlendirmeye ulaşıldı.