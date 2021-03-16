VAR çare olmadı, futbolda kaos arttı, kulüpler isyanda, MHK ve hakemler hedefte

16 Mart 2021 Salı, 05:00

Bu sezon Süper Lig’de hem sahadaki hakemlerin hem de VAR hakemlerinin performansı tüm kulüpleri isyan ettirdi. Her hafta tüm maçların ardından futbolcular, teknik adamlar, yöneticiler, başkanlar; hakem ve VAR kararları için sert konuşuyor. Tepkilerin odak noktasını, benzer pozisyonlara, kendi maçlarında ve rakiplerinin karşılaşmalarında verilen farklı kararlarla doğan standartsızlık oluşturuyor.

OFSAYT ÇİZGİSİ KAOSU

VAR’ın tartışmalı kararlarının başında, ofsayt çizgisi geliyor. Bu sezon; Sivas-Göztepe, G.Antep-F.Bahçe, G.Antep-G.Saray, Beşiktaş-Göztepe, F.Bahçe-G.Saray ve F.Bahçe-G.Birliği maçlarındaki gollerde VAR Odası’nda çizilen çizgiler büyük kaos yarattı. Kulüplerin isyanına rağmen ne MHK’den ne de TFF’den, çizginin nasıl çekildiğine dair hiçbir açıklama gelmedi.

POZİSYONLAR AYNI, KARARLAR FARKLI

Maçlardaki tabanla girişlere, ayağa basmalara, ceza sahasında topa elle temaslara, rakiplerin yüzüne gelen dirsek darbelerine verilen sarı-kırmızı kartların yanı sıra penaltılarda maçtan maça çok sayıda farklı karar çıkıyor.

NEREDE DEVREYE GİRİYOR?

MHK’nin özellikle VAR eğitimlerindeki yetersizliği dikkat çekiyor. Sezon başındaki seminerlerde hakemlere, ceza sahasındaki hava topu mücadelelerinde yüze, kafaya dirsek-kol müdahalelerinde VAR’ın devreye girmesi söylendi. Ç.Rize-G.Saray, Başakşehir-Denizli maçlarında, bu uygulanıp penaltı verildi. Ancak ilerleyen haftalardaki, eğitimlerde, VAR’ın, bu pozisyonlara karışmaması istendi. (Trabzon-F.Bahçe maçı Bakasetas-Valencia pozisyonu).

‘PROTOKOL’E SADIK DEĞİLLER!

Ayağa basma, şiddetli hareket, elle müdahale ve penaltı pozisyonlarında hakemlerin eğitimden kaynaklı oluşan kafa karışıklığı nedeniyle VAR hakemlerinde neye devreye girip girmeme konusunda “cezaya girerim, maç alamam” kaygısı oluştu. VAR hakemleri, protokol gereği müdahale etmesi gereken pozisyonda devreye girmiyor, karışmaması gereken pozisyonlarda hakeme izleme tavsiyesi yapıyor.

EĞİTİMLER SORUNLU HAKEMİN AKLI KARIŞIK

Seminerlerde, hakemlerin maçlarda verdiği kararlar üzerinden gösterilen örnek pozisyonların sıkıntı yarattığı öğrenildi. Bazı hakemlerin tartışılan kararları “doğru” diye değerlendirilirken, başka bir ismin benzer pozisyona çaldığı düdüğün “yanlış” olarak yorumlanabildiği kaydedildi. Bu da eğitimde “isme göre yorum” tartışmasını başlatıyor.

ÖDÜL-CEZA KRİZİ

MHK’nin hakemlerin performansı üzerinden uyguladığı ödül-ceza yöntemi kriz yaratıyor. MHK Başkanı Serdar Tatlı ile yönetimi, bazı maçlarda kamuoyunda çok tartışılan kararlara imza atan hakem ve VAR hakemlerini, ertesi hafta görevlendirip, “Kararın doğru arkandayız” mesajı verdi. Aynı MHK, bazı hakemleri, tartışmalı kararları nedeniyle birçok maç dinlendiriyor (Bahattin Şimşek, Tugay Kaan Numanoğlu). Birkaç hakemin, atama yapılmasına rağmen VAR ve sahadaki performansından dolayı görevden geri çekilmesi (Atilla Karaoğlan, Koray Gençerler), maça gittiği şehirde otel odasında “karşılaşmadan alındığı”nın söylenmesi (Erkan Özdamar) hakemleri daha da tedirgin yaptı.

MHK-UILENBERG SINIFTA KALDI

Sezon başında göreve gelen Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu; VAR, atamalar, eğitimler, ödül-ceza sistemi konusunda sınıfta kaldı. Son 4 sezonda MHK Başkanlarının sürekli değişmesine karşın hakem performanslarının kötüye gitmesi, futboldaki krizi derinleştiriyor. Tepkilerin odağında MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg de var. Hakemlerin performansını iyi bulan Uilenberg’le daha ne kadar devam edileceği merak konusu.