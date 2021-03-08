VAR kayıtları açıklanıyor!
İngiltere’de artan hakem ve VAR tartışmaları sonrasında İngiltere Futbol Federasyonu’nun konuşmaların yayınlanması için çalışma yaptığı ifade edildi.
Daily
Mail’de yer alan haberde Avustralya Futbol Ligi’nden sonra
İngiltere’de de hakemlerin VAR ile yaptığı konuşmaların
yayınlanması için federasyonun çalışma yaptığı belirtildi.
İngiltere Futbol Federasyonu’nun son zamanlarda yaşanan
tartışmalı VAR kararlarının önüne geçmek için bu kararı
aldığı ifade edildi. Mevcut kurallar çerçevesinde hakemlerin
seslerinin maç içinde yayınlanmasının yasak olduğu, bu sebeple
maç sonrasında ses kayıtlarının yayınlanabileceği kaydedildi.
Federasyon CEO’su Mark Bullingham Sky Sports’a yaptığı
açıklamada şunları söyledi, ‘’ Başlangıç noktamız
taraftarlara değer katan ve hakemlerin karar verme sürecini
aydınlatan şeylere odaklanmak olmalı. Sonrasında ise karşı
argümanlara bakmalıyız. ‘’
IFAB GÖRÜŞMEŞERİ ERTELEDİ
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), kriket ve rugbyde olduğu gibi futbolda da hakemlerin ses kayıtlarının yayınlanması için yapılacak görüşmeleri ileri bir tarihe ertelemişti. FIFA da kayıtların yayınlanmasının avantajlarını ve dezavantajlarını görebilmek için IFAB ile daha fazla görüşme yapacağını açıklamıştı.
2018’DE DENENDİ
2018 yılında Manchester United ve Chelsea arasında oynanan F.A. Cup finalinde hakem Michael Oliver, Phil Jones’un Eden Hazard’a yaptığı faulü VAR yardımıyla tekrar izlemiş ve Chelsea lehine penaltı vermişti. VAR incelemesi esnasında Oliver’ın diğer hakemlerle yaptığı konuşma yayınlanmıştı.
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