VAR kayıtları açıklanıyor!

08 Mart 2021 Pazartesi, 17:41

Daily Mail’de yer alan haberde Avustralya Futbol Ligi’nden sonra İngiltere’de de hakemlerin VAR ile yaptığı konuşmaların yayınlanması için federasyonun çalışma yaptığı belirtildi. İngiltere Futbol Federasyonu’nun son zamanlarda yaşanan tartışmalı VAR kararlarının önüne geçmek için bu kararı aldığı ifade edildi. Mevcut kurallar çerçevesinde hakemlerin seslerinin maç içinde yayınlanmasının yasak olduğu, bu sebeple maç sonrasında ses kayıtlarının yayınlanabileceği kaydedildi. Federasyon CEO’su Mark Bullingham Sky Sports’a yaptığı açıklamada şunları söyledi, ‘’ Başlangıç noktamız taraftarlara değer katan ve hakemlerin karar verme sürecini aydınlatan şeylere odaklanmak olmalı. Sonrasında ise karşı argümanlara bakmalıyız. ‘’



IFAB GÖRÜŞMEŞERİ ERTELEDİ

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), kriket ve rugbyde olduğu gibi futbolda da hakemlerin ses kayıtlarının yayınlanması için yapılacak görüşmeleri ileri bir tarihe ertelemişti. FIFA da kayıtların yayınlanmasının avantajlarını ve dezavantajlarını görebilmek için IFAB ile daha fazla görüşme yapacağını açıklamıştı.

2018’DE DENENDİ

2018 yılında Manchester United ve Chelsea arasında oynanan F.A. Cup finalinde hakem Michael Oliver, Phil Jones’un Eden Hazard’a yaptığı faulü VAR yardımıyla tekrar izlemiş ve Chelsea lehine penaltı vermişti. VAR incelemesi esnasında Oliver’ın diğer hakemlerle yaptığı konuşma yayınlanmıştı.