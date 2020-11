Variety 2020 listesini yayımladı: 'Takip Edilmesi Gereken 10 Oyuncu'

19 Kasım 2020 Perşembe, 10:33

1905’de haftalık bir dergi olarak yayın hayatına başlayan ve günümüzde hem matbu hem de dijital yayınlarıyla Hollywood’un önde gelen haber kaynaklarından biri olan Variety, 1998 yılından beri her yıl umut vadeden oyuncuları seçtiği "Takip Edilmesi Gereken 10 Oyuncu" listeleri hazırlıyor.

1998’den bu yana seçilen oyunculardan 35’i bugün Oscar ödüllü ya da Oscar adayı isimler. Bu yüzden Variety’nin listesinin, gelecek yıllarda isimleri sıkça duyulacak oyuncuların kimler olabileceğini görmek açısından iyi bir referans kaynağı.

Variety, bu yılın "Takip Edilmesi Gereken 10 Oyuncu" listesini yayımladı. Listede Aldis Hodge ve Tiffany Boone gibi bir süredir çeşitli yapımlarda izleyici karşısına çıkan oyuncular olduğu gibi, Jayme Lawson ve Rosy McEwen gibi kariyerlerinin başında olan genç isimler de yer alıyor.

Maria Bakalova

24 yaşındaki genç oyuncu 2015’ten beri çeşitli film ve dizilerde ufak roller üstleniyordu. Ancak asıl çıkışını bu yıl "Borat: Subsequent MovieFilm" ile yaptı. Bakalova, Borat’ın kızına hayat verdiği filmin en dikkat çekici yanlarından biriydi.

Tiffany Boone

Tiffany Boone (solda)

Daha önce "The Following" ve "The Chi" gibi dizilerde rol alan Tiffany Boone, bu yıl da "Hunters" ve "Little Fires Everywhere" dizileriyle ekrana konuk oldu. George Clooney’nin 23 Aralık’ta Netflix’te yayımlanacak "The Midnight Sky" filminde de rol alan Boone, şimdilik kariyerini televizyon tarafından devam ettiriyor.

Rosy McEwen

Ekrandaki ilk oyunculuk deneyimi olan "The Alienist: Angel of Darkness" ile dikkat çekmeyi başaran Rosy McEwen, sinema tarafında henüz kayda değer bir yapımda rol almadı.

Dominique Fishback

David Simon’ın imzasını taşıyan "Show Me A Hero ve The Deuce" dizilerindeki performanslarıyla dikkat çeken Fishback, bu yıl Jamie Foxx ile birlikte rol aldığı Netflix filmi "Project Power" ile adından söz ettirdi. Netflix’in en çok izlenen filmlerinden biri olan "Project Power" sayesinde geniş bir kitleye ulaşan Fishback, önümüzdeki yıl da "Judas and the Black Messiah" filmiyle sinemalara konuk olacak. Fishback, aynı zamanda tiyatro yazarı olarak da yeni işlere imza atıyor.

Aldis Hodge

"Leverage" dizisiyle çıkış yaptıktan sonra "Clemency", "The Invisible Man", "Underground", "City on a Hill" gibi yapımlarda rol alan Hodge, bu listede Oscar adaylığı almaya en yakın isim. Regina King’in yönettiği "One Night in Miami" filminde Jim Brown’a hayat veren Hodge, ödül sezonunda adından söz ettiren isimlerden biri olacak gibi görünüyor. Aynı zamanda Dwayne Johnson’lı "Black Adam" filminde Hawkman rolünün emanet edilmesi, Hodge’un Hollywood’un yıldız isimleri arasına adını yazdırmaya bir adım uzakta olduğunu gösteriyor.

Jayme Lawson

Lawson, Juilliard’dan mezun olur olmaz "The Batman" filminin oyuncu kadrosuna dâhil olmasıyla dikkat çekti. Daha ekranda bir rolü olmadığı hâlde yeni Batman filminde önemli bir rol emanet edilen Lawson, bu yılın başında Sundance Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan "Farewell Amor"da ilk kez beyazperdede boy gösterdi.

Jonathan Majors

Jonathan Majors (solda)

"The Last Black Man in San Francisco"daki etkileyici performansıyla Bağımsız Ruh Ödülleri’nde adaylık kazanan Majors, bu yıl Spike Lee imzalı "Da 5 Bloods" ve HBO dizisi "Lovecraft Country" ile adından söz ettirdi. Majors’ın "Ant-Man 3" filminde Kang rolünü alması, genç oyuncunun büyük bütçeli yapımlara geçiş yapmaya hazır olduğunu gösteriyor.

Paul Mescal

"Normal People" ile bir anda bu yılın en çok konuşulan oyuncularından birine dönüşen Paul Mescal, kariyerine sinema tarafında devam etmeye hazırlanıyor. Maggie Gyllenhaal’un oyuncu kadrosuyla dikkat çeken "The Lost Daughter" filminde rol alan genç oyuncu, Melissa Barrera ile birlikte "Carmen" filminin başrolünde yer alacak.

Tom Pelphrey

"Banshee" ve "Iron Fist" dizileriyle tanınırlık kazandıktan sonra "Ozark" dizisindeki performansıyla adından övgüyle söz ettiren Tom Pelphrey, bu yıl kariyerinin belki de en dikkat çekici rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Zira Pelphrey, David Fincher imzalı "Mank"te "All About Eve", "Cleopatra", "Sleuth" gibi filmlerin senaristi Joseph Mankiewicz’e hayat veriyor.

Helena Zengel

"Oyunbozan – System Crasher" filmindeki etkileyici performansıyla dikkat çeken Zengel, önümüzdeki yıl Tom Hanks ile birlikte rol aldığı "News of the World" filmiyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Kaynak: Filmloverss