Vatan Partisi'nden 'istifa' açıklaması
Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Vatan Partisi’nde 108 kişinin “Bir devrimcinin Vatan Partisi saflarında yapacağı bir şey kalmamıştır” diye bildiri yayımlayarak istifa etmelerine ilişkin açıklama yaptı. Bursalı, “Listedeki 8 üyemiz istifa etmediğini, isimlerinin kendilerinin haberi olmadan eklendiğini beyan etmiştir. 10 kişi, 1 ila 4 yıl önce istifa etmiştir. 29 kişi ise en az 2 yıldır temel parti görevlerini yerine getirmiyor” dedi.
Vatan Partisi’nin önde gelen isimlerinden Mehmet Bedri Gültekin’in istifasının ardından partide istifa depremi yaşanmıştı. Partinin 108 üyesi, yayımladıkları bir bildiriyle Mehmet Bedri Gültekin’in kendisinin de istifasıyla sonuçlanan disiplin sürecindeki hukuksuzluklar ve ‘lider fetişizmi’ nedeniyle hareketten ayrıldıklarını duyurmuştu.
Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, istifalara ilişkin yaptığı açıklamada, listedeki 8 üyenin istifa etmediğini, 10 kişinin 1 ila 4 yıl önce istifa ettiğini, 29 kişinin ise yaklaşık 2 yıldır parti görevlerini yerine getirmediğini bildirdi.
Bursalı, yazılı açıklamasında, partiden ihraç edilen Mehmet Bedri Gültekin'in 21 Ocak'ta partiye istifa mektubunu sunduğunu belirterek şunları kaydetti:
“Parti programı ve temel siyasetlerine aykırı faaliyette ısrar eden Bedri Gültekin, 15 Ekim 2020'de disipline sevk edilmiş ve Merkez Disiplin Kurulu'nun 22 Ocak'ta oy birliğiyle aldığı kararla partiden kesin olarak ihraç edilmiştir. Kamuoyuna açıkladıkları '108 kişilik' istifa listesi, ahlak düşkünlüğünün ve bunalımın son göstergesidir. Listedeki 8 üyemiz istifa etmediğini, isimlerinin kendilerinin haberi olmadan eklendiğini beyan etmiştir. 10 kişi, 1 ila 4 yıl önce istifa etmiştir. 29 kişi ise en az 2 yıldır temel parti görevlerini yerine getirmiyor.”
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