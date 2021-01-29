"Vatandaş artık tükendi": Avrasya Tüneli'ne fahiş zam iddiaları Fuat Oktay'a soruldu

29 Ocak 2021 Cuma, 11:25

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapılacağı iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Çıray, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri kapsamında yapılan Avrasya Tüneli’nden geçiş ücretlerine zam yapılması iddiaları ve borçlar hakkındaki iddialar hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Çıray, "Maalesef 11 günde alelacele yapılan bütçe görüşmeleri, meclisin işlevsizliği ve vatandaşın parasının nereye harcandığının şeffaf olmaması tamamıyla içinde bulunduğumuz ucube tek adam rejiminin sonuçlarıdır. Artık mızrak çuvala sığmıyor. İktidarın yanlış ekonomi politikalarının bedelini ödemek zorunda kalan vatandaş artık tükendi" dedi.

Çıray, önergesinde şunları kaydetti:

"YANLIŞ POLİTİKALARIN MALİYETİ YİNE VATANDAŞIN CEBİNE UZANIYOR"

"Geçiş bedellerine yüzde 26 oranında zam yapılarak otomobiller için 36,40 TL olan geçiş ücretinin 46 TL’ye, minibüsler için 54,70 TL olan geçiş ücretinin ise 69 TL’ye çıkması öngörülmektedir. KÖİ ile yapılan altyapı projelerinin neredeyse tamamında şirketlere döviz üzerinden taahhütler verildi. Taahhüt edilen geçiş garantilerine ulaşılamaması ve içinden geçtiğimiz salgın sürecinde gittikçe derinleşen ekonomik kriz sebebiyle 'ticari sır' denilerek saklı tutulan KÖİ projelerine ait sözleşmelerde şirketlerin lehine değişiklikler yapıldığı iddiası toplumda soru işaretleri oluşturdu. Her zamanki gibi yanlış politikaların maliyeti yine vatandaşın cebine uzanıyor.

Maalesef 11 günde alelacele yapılan bütçe görüşmeleri, meclisin işlevsizliği ve vatandaşın parasının nereye harcandığının şeffaf olmaması tamamıyla içinde bulunduğumuz ucube tek adam rejiminin sonuçlarıdır. Artık mızrak çuvala sığmıyor. İktidarın yanlış ekonomi politikalarının bedelini ödemek zorunda kalan vatandaş artık tükendi. Binlerce işyeri kapandı, milyonlarca genç iş arıyor. Toplumun büyük kesimi geçim derdiyle ve salgınla mücadele ederken, garanti verilen KÖİ projelerinin şirketleri zarar etmeden ceplerini doldurmaya devam ediyor. Vatandaş tüm bunların hesabını ilk sandıkta soracaktır."

FUAT OKTAY'A SORULAR

Aytun Çıray, konuyla ilgili önergesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan şu sorulara yanıt istedi:

-Kamu Özel İşbirliği ihaleleri ile hastane, köprü ve otoyolları yapan şirketlere yapılan ödemeleri Türk Lirası’na çevirerek, elde edilen tasarrufu pandemi nedeniyle kapalı olan işletmelere dağıtmayı düşünüyor musunuz?

-2 Şubat itibariyle Avrasya Tüneli’nde uygulanacak olan geçiş bedeli zam oranı doğru mudur? KÖİ projeleri kapsamında yapılan diğer otoyol ve köprü geçiş ücretlerine de zam yapılacak mıdır? Yapılacak ise bu zam oranları nedir ve ne zaman açıklamayı düşünüyorsunuz?

-Ürün ekimi, bakımı, sökümü ve daha birçok maliyet ile çok düşük kârlar için çalışan çiftçilerimizin ticari lojistik süreçlerinde bu otoyolları ve köprüleri kullanmaları halinde onların lehine olacak hâlihazırda yapılan çalışmalar var mıdır? Var ise bu çalışmalar nelerdir?

-Hazine ve Maliye Bakanlığı, ulaştırma projelerinin ihale edildiği bu şirketlerin bankalara olan kredi borçlarını gerektiğinde üstlenmek amacıyla borç üstlenim taahhüdünde bulundu mu?



