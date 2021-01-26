Habertürk TV sunucusu zamlara böyle isyan etti: Bunlar gerçekten gerçek fiyatlar mı?
HaberTürk TV spikeri Hülya Hökenek, temizlik ürünlerine gelen zamlara ilişkin haber sunduğu sırada diş macunu fiyatının yüksekliğinden dem vurdu.
Pandemide temizlik ürünlerine talebin arttığını söyleyen Hökenek, "Diş macunlarında yüz lirayı geçen ürünler var. Bu rakamlar gerçek fiyatlar mı?" diyerek "Hangi fiyatın üzerinde aldınız da zarar ediyorsunuz?" diye sordu.
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