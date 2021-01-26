Habertürk TV sunucusu zamlara böyle isyan etti: Bunlar gerçekten gerçek fiyatlar mı?

26 Ocak 2021 Salı, 10:21

Pandemide temizlik ürünlerine talebin arttığını söyleyen Hökenek, "Diş macunlarında yüz lirayı geçen ürünler var. Bu rakamlar gerçek fiyatlar mı?" diyerek "Hangi fiyatın üzerinde aldınız da zarar ediyorsunuz?" diye sordu.