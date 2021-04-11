Nesli tükenme tehlikesinde olan 'Karakulak' araç çarpması sonucu öldü

11 Nisan 2021 Pazar, 07:33

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Boğalar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yusuf Siper (30), sabah saatlerinde bahçesine gittiği sırada yol kenarında ölü halde 'Karakulak' (Caracal caracal) adıyla bilinen yabani kedi türü gördü.

Durum, Fethiye Milli Parklar Şefliği ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Öğretim Görevlisi. Dr. Yasin İlemin'e bildirildi. Bölgeye gelen ekipler, yabani kedi üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede Karakulak'ın araç çarpması sonucu öldüğü belirtildi.

Öte yandan, olayı ihbar veren Yusuf Siper, "Sabah saatlerinde bahçeye giderken, Fethiye Antalya karayolu Dont ve Boğalar Mahalleleri arasında araç çarpması sonucu ölmüş olduğunu gördüm, Daha önce de aynı durumla karşılaştım. Bir yıl içinde iki tane Karakulak bir tane Vaşak aynı bölgede yaşamını yitirdi" dedi.