Ve Caner cephesinden Beşiktaş açıklaması geldi

23 Haziran 2020 Salı, 19:01

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda biten Caner Erkin için menajeri Batur Altıparmak'tan ayrılık açıklaması geldi.

Beşiktaş’taki geleceği merak konusu olan isimlerin başında gelen milli futbolcu Caner Erkin için flaş bir açıklama geldi. Yıldız oyuncunun menajeri Batur Altıparmak TRT Spor’a yaptığı açıklamada ‘Beşiktaş’la devam etmeme kararı aldık’ ifadelerini kullandı. İşte Altıparmak’ın açıklamalarından satır başları…

‘BEŞİKTAŞ’IN NİYETİ BAŞKA’

“Caner’le oturduk konuştuk. Kararımızı aldık. Beşiktaş’ın niyetinin başka olduğunu anladık. Sol bek alınıyor, Rıdvan’a şans veriliyor. Caner, Beşiktaş’ın planlanmasında yok. Beşiktaş’ta devam etmemeye karar verdik.

‘SİZDEN İZİN İSTİYORUM DEDİM’

“Beşiktaşlı yöneticilere ‘Bir adım atılmayacaksa sizden izin istiyorum’ dedim. Onlar da ‘Sıkıntı yok’ dediler. Transfer çalışmalarına yarın itibariyle başlıyorum. Biz Caner’le her ne olursa olsun Beşiktaş’ta devam etmeme kararı aldık. Bu düşünceyi de yönetime ilettik.”

“Caner için hem yurt içi, hem de yurt dışından teklifler geliyor. Şu ana kadar kimseyle bir anlaşma yapmadık. 2-3 gün sonra bir anlaşma olursa bunu da paylaşırız. Teknik ekipten bize Caner’le ilgili bir şey gelmedi. Nasıl son 2 maçta ilk 11’de oynatılmadığında bir şey söylemediler yine bir şey söylenmedi.”



