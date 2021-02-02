Ve Mesut Özil sahada!
Fenerbahçe'nin flaş transferi Mesut Özil Hatay maçının 77. dakikasında oyuna girdi.
Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de yeni transfer Mesut Özil 77. dakikada oyuna girdi. Mesut'un dua ederek oyuna dahil olduğu görüldü.
Teknik direktör Erol Bulut, ilk 11'de Pelkas'ın yerine Mert Hakan Yandaş'a ve Samatta'nın yerine Osayi-Samuel'e yer verdi.
Fenerbahçe, Hatayspor karşısında Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Osayi-Samuel, Thiam, Mert Hakan Yandaş ilk 11'i ile sahaya çıktı.
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