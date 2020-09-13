Vedat Muriç: Şampiyonluk yaşayıp ayrılmak isterdim

13 Eylül 2020 Pazar, 12:56

Fenerbahçe'den İtalya ekibi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Roma'ya gitti. Uçuş öncesi açıklamalarda bulunan Vedat Muriç, basın mensuplarına emekleri için teşekkür ederek, "Yanlışımız olduysa affola. Bazen röportajlarda zorlanıyoruz. Açıkçası değişik duygular içerisindeyim. İlk defa Türkiye'den ayrılacağım. İnşallah orada hakkımızda hayırlısı olur. Türkiye'yi ve Kosova'yı temsil etmeye çalışacağım" dedi.

"LAZİO'NUN OYUN STİLİNE UYGUN GÖRÜYORUM KENDİMİ"

Lazio'nun kendisini çok istediğini ifade eden Vedat Muriç, transfer süreci ile ilgili olarak, "Onların oyun stiline uygun görüyorum kendimi. Sezonun çoğu maçlarında çift forvet oynadılar. Benim gibi bir santrfora ihtiyaç olduğunu söylediler. Bende tercih ettim. Gittiğim her kulüpte takım başarısı ön plandaydı. Önce takım başarısı sonra bireysel başarı" diye konuştu.

Vedat Muriç, hedefleri ile ilgili olarak, "Yeni bir takıma gidiyorum, ilk hedefim burada inşallah daha başarılı olup önümüzdeki yıllarda dünyanın tabiri caizse büyük kulüplerde oynamak isterim. Kısa vadede Lazio için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Sarı-laciventli taarftarlar ile ilgili de konuşan Vedat Muriç, "Haklarını helal etsinler. Gönül isterdi ki şampiyonluk yaşayıp ayrılmak. Nasip değilmiş. Umarım önümüzdeki yıllarda bir daha karşılaşırız" dedi. Vedat Muriç, yeniden Türkiye'ye dönmesi durumunda Fenerbahçe'den başka takımda görev alıp almayacağının sorulması üzerine, "Çok iddialı bir cevap olur. Futbolun ne olacağı belli olmaz. Şuan hedefim kısa vadede dönmek değil daha ileri gitmek" ifadelerini kullandı.