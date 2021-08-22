22 Ağustos 2021 Pazar, 00:01

TÜRCÜLÜKLE MÜCADELE

Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü (Yeni İnsan Yayınevi), gazeteci, yazar ve hayvan özgürlüğü aktivisti Zülâl Kalkandelen'in kaleme aldığı, alanında yazılmış en kapsamlı incelemelerden biri. Toplumsal bir davranış olarak ele aldığı "Türcülük", Kalkandelen’in incelemesinde sıkça dikkat çektiği bir sorun.

İnsan yaşayışının derinlerine işleyen, korkunç derecede sıradan ve binyıllardır süregelen bir alışkanlık türcülük. Öyle ki, insanlığın yeryüzündeki tahakkümünü normalleştiren de bu. Dolayısıyla hayvan özgürleşmesi için ilk hedef, türcülükle mücadele olmalı.

Kitapta türcülükle ilgili sorunlara değindikten sonra ülkemizde yaşanan hayvan hakları ihlallerini aktarıyor. Söz konusu olaylar son derece çarpıcı. Kalkandelen keskin bir dille gerçekliği yüzümüze vuruyor.

ADALARIN ATLARI VE HAYVAN HAKLARI YASASI

Sömürünün olduğu yerde mücadele de var. Kalkandelen, yalnızca hayvan hakları alanındaki sorunlardan bahsetmekle kalmıyor, bu sorunlara çözümler sunuyor. Özellikle Adalar'daki atların özgürleşme sürecindeki gözlem ve tespitleri dikkate değer.

Zülâl Kalkandelen, Büyükada'daki atlı fayton uygulamasının kaldırılma sürecindeki kilit isimlerdendi. Günlerce süren eylem, o dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Ekrem İmamoğlu'yla olan görüşme ve nihayet Adalar'da atlı faytonların yasaklanmasıyla sonuçlanan mücadele...

Adalar, ülkemizde hayvan hakları mücadelesinin yürütüldüğü yerlerden yalnızca bir tanesi. Hipodromlardan, hayvanat bahçelerinden, mezbahalardan veya deney laboratuvarlarından yükselen hayvan çığlıklarına duyarsız kalmayan insanların verdikleri mücadele, yazarın yakın takibi ve gözlemleriyle okura aktarılıyor.

Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü, ülkemizde yeni yeni benimsenen hayvan özgürlüğü hareketi için yol gösterir nitelikte. Özellikle hayvan hakları yasasının tartışıldığı günlerde, hayvanları gerçek anlamda korumanın ilkelerini anlatan detaylı bir rehber.

GEZEGENİN DEVAMLILIĞI İÇİN VEGANLIK

Zülâl Kalkandelen, veganlığın ekolojik boyutunu da tartışmaya açıyor. Hayvancılığın yeryüzünde bıraktığı onarılamaz hasarlar, veganlığı bir mecburiyet kılıyor aslında.

Yazar, ekosistemin geleceğini doğrudan etkileyen hayvancılığın zararlarını ayrı bir başlık altında değerlendiriyor. Bitkisel beslenmek, karbon ayak izini yarı yarıya azaltıyor.

Dünyadaki içilebilir su kaynaklarının büyük bölümü ise et ve süt endüstrisi tarafından kullanılıyor, aynı şekilde tarım arazileri de öyle. Böyle bir gerçeklik düzleminde iklim kriziyle mücadele etmenin en kolay ve sürdürülebilir yolu veganlık.

DÜNYADAN MÜCADELE ÖRNEKLERİ

Kitapta anlatılan hayvan özgürlüğü mücadeleleri Türkiye'yle sınırlı değil. Yazar, Hayvan Kurtuluş Cephesi kurucusu Ronnie Lee ile meşhur müzisyen Moby'nin de aralarında bulunduğu isimlerle özel söyleşiler gerçekleştiriyor.

Bu söyleşiler, dünyadaki aktivizm örneklerinin okurla paylaşılması bakımından da çok değerli. Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü, yaşam savunucularının siyasi konjonktüre ve toplumsal baskıya rağmen verdikleri mücadeleyi gözler önüne seriyor.

VEGAN FELSEFE VE VEGAN DEVRİMİ!

Veganlık yalnızca beslenme alışkanlığı değil, bir hayvan özgürlüğü felsefesi. Yazar, yıllardır savunuculuğunu yaptığı veganlığın düşünsel ilkelerini titizlikle işlemiş.

Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü, yalnızca veganlığın temel meselelerine değinen bir inceleme değil. Veganlığın etik ve politik yönü, Marksist düşüncenin veganlık bağlamında incelenmesi ve feminizmin veganlıkla ilişkisi gibi özgün konular da sayfalarda yer buluyor. Bu gibi mikro alanlar, incelemeyi Türkçe vegan literatürdeki biricik konumuna getiriyor.

Zülâl Kalkandelen, yeryüzündeki hayvan özgürleşmesi için yaşam savunucularını devrime davet ediyor. Kitaba ismini veren vegan devrimi, insanlığın hayvanlara uyguladığı sistematik sömürüyü sonlandırmak için hiç vakit kaybedilmeden uygulanması gereken bir zorunluluk Kalkandelen'e göre. Sonuç olarak Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü, başka bir dünyaya olan inancı tazelemekle kalmıyor, okurun sorgulamasına ve harekete geçmesine de aracı oluyor.