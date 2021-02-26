Veliler de yüz yüze sınav istemiyor

26 Şubat 2021 Cuma, 02:00

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) tarafından 2 bin 449 lise öğrencisi velisine yönelik yapılan çevrimiçi anketin sonuçları şöyle:

- Velilerin yüzde 91.5’i öğrencilerin yüz yüze sınavlara katılmasını istemiyor.

- Bunun nedenine ilişkin soruya, velilerin yüzde 13.4’ü “Öğrencim uzaktan eğitime katılamadı”; yüzde 62.4’ü “Uzaktan eğitimde etkili bir şekilde konuları öğrenemedi” ve yüzde 81’i “Kalabalık grupla kapalı alanda bulunmasını Covid-19 salgını nedeni ile sakıncalı buluyorum” yanıtlarını verdi.

- İnternet erişimi olan velilerin bile yüzde 13.4’ü çocuğunun uzaktan eğitime erişemediğini belirtmiş.

- Sınavların yapılması salgında eşitsizliği ve sağlık riskini artıracaktır.