Veliler de yüz yüze sınav istemiyor

Veliler, çocuklarının yüz yüze sınavlara katılmasını istemiyor. Sınav kararının iptal edilmesini isteyen veliler, sınavların yapılmasının eşitsizliği ve sağlık riskini artıracağını düşünüyor.

Figen Atalay
26 Şubat 2021 Cuma, 02:00
Veliler de yüz yüze sınav istemiyor
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Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) tarafından 2 bin 449  lise öğrencisi velisine yönelik yapılan çevrimiçi anketin sonuçları şöyle: 

- Velilerin yüzde 91.5’i öğrencilerin yüz yüze sınavlara katılmasını istemiyor.

- Bunun nedenine ilişkin soruya, velilerin yüzde 13.4’ü “Öğrencim uzaktan eğitime katılamadı”; yüzde 62.4’ü “Uzaktan eğitimde etkili bir şekilde konuları öğrenemedi” ve yüzde 81’i “Kalabalık grupla kapalı alanda bulunmasını Covid-19 salgını nedeni ile sakıncalı buluyorum” yanıtlarını verdi. 

- İnternet erişimi olan velilerin bile yüzde 13.4’ü çocuğunun uzaktan eğitime erişemediğini belirtmiş. 

- Sınavların yapılması salgında eşitsizliği ve sağlık riskini artıracaktır. 


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