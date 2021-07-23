Venedik Film Festivali jürileri açıklandı

23 Temmuz 2021 Cuma, 04:00

Festival açılışını, uluslararası sinema yaşamı 1983 yılında, üçüncü filmi “Dark Habits”in Venedik seçkilerinde yer almasıyla ivme kazanan İspanyol yönetmen Pedro Almodovar’ın, vazgeçemediği yıldız oyuncu Penelope Cruz’lu son filmi “Madras Paralelas” ile yapılacak olan etkinliğin jürileri, iki gün önce açıklandı. Altın Aslan ödülünü belirleyecek olan, ana seçki Venezia78 jürisinde, kadınlar ilk kez, Cannes’da olduğu gibi çoğunluğu oluşturuyor. Başkanlığını, “Parasite” (2019) adlı bol ödüllü filmiyle tanınan Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho’nun yapacağı toplam yedi kişilik jüride, dört kadın sanatçı bulunmakta.

Sadece sinema dünyasından gelen, yaş ortalaması yüksek olmayan yönetmen ve oyuncu ağırlıklı bu ana jürinin yanında, iki jüri daha görev yapacak. Orizzonti (Ufuklar) seçkisinin, Bosna-Hersekli kadın yönetmen Jasmila Zbanic başkanlığındaki beş kişilik jürisinde de toplam üç isimle kadın sanatçılar çoğunlukta...

“Geleceğin Altın Aslanı” olarak tanımlanan ve bir ilk filme verilen “Luigi De Laurentiis” ödülünü belirleyecek olan, İtalyan yönetmen, senaryo yazarı ve yapımcı Umberto Pasolini başkanlığındaki üç kişilik diğer jürideyse tek kadın üye var... 78. Venedik Film Festivali seçkileri, 26 Temmuz pazartesi günü açıklanacak.