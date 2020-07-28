Venedik Film Festivali’nin programı açıklandı

28 Temmuz 2020 Salı, 13:07

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını birçok festivalin iptal edilmesine yada ertelenmesine sebep olurken, bir kısmı da online seçenekleri değerlendirme yoluna gitmiş; Venedik Film Festivali ise fiziksel niteliğinden vaz geçmeyen ender büyük organizasyonlardan biri olarak yoluna devam etme kararı almıştı.

2-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivali yarışma ve yarışma dışı seçkileri online olarak canlı yayınlanan bir basın toplantısıyla açıklandı. Usta sinemacıların da aralarında bulunduğu seçkilerde dünyanın dört bir yanından filmler yer alıyor.

ALTIN ASLAN ADAYLARI



Basın toplantısında şimdilik 18 filmin açıklandığı ana yarışma bölümünde Altın Aslan için yarışacak yapımlar şöyle sıralandı:

“In Between Dying” - y: Hilal Baydarov



“Le Sorelle Macaluso” - y: Emma Dante

“The World To Come” - y: Mona Fastvold

“Nuevo Orden” - y: Michel Franco

“Lovers” - y: Nicole Garcia

“Laila in Haifa” - y: Amos Gitai

“Dear Comrades” - y: Andrei Konchalovsky

“Wife Of A Spy” - y: Kiyoshi Kurosawa

“Sun Children” - y: Majid Majidi

“Pieces Of A Woman” - y: Kornel Mundruczo

“Miss Marx” - y: Susanna Nicchiarelli

“Padrenostro” - y: Claudio Noce

“Notturno” - y: Gianfranco Rosi

“Never Gonna Snow Again” - y: Malgorzata Szumowska, Michal Englert

“The Disciple” - y: Chaitanya Tamhane

“And Tomorrow The Entire World” - y: Julia Von Heinz

“Quo Vadis, Aida?” - y: Jasmila Zbanic

“Nomadland” - y: Chloé Zhao



