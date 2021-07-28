Venedik Film Festivali’nin programı açıklandı

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 04:00

Ana bölüm Venezia 78’de Altın Aslan ödülü için yarışacak olan 21 film arasında, İtalyan sineması 5 adayla (Michelangelo Frammartino, Damien ve Fabio D’İnnocenzo kardeşler, Gabriele Mainetti, Mario Martone ve Paolo Sorrentino) yine ciddi bir ağırlık oluştururken Hollywood sinemasının önceki yıllara oranla daha az temsil edilecek olması ayrıca dikkati çekiyor.

Dünyanın en eski sinema etkinliği olan festivalin seçici kurulları ve sanat yönetmeni, son dönemde kadın sanatçılara yönelik pozitif ayrımcılık eğiliminden bu kez pek fazla etkilenmemiş. Jüriler oluşturulurken önemsenen kadın/erkek dengesinin, seçkilerde belirleyici olmadığı gözlemleniyor. Bu konuyu çok önemseyenler, 21 Altın Aslan adayı arasındaki kadın yönetmen sayısının, sekizden beşe (Ana Lily Amirpour, Jane Campion, Audrey Diwan, Maggie Gyllenhaal ve Gabriele Mainetti) düşmesi yanında, tüm resmi seçkilerde geçen yıl yüzde 28 olan oranın, bu kez yüzde 26’ya gerilediğinin de altını çizmekteler. Altın Aslan ödülünün, İtalya dışından gelen erkek adayları arasında Pedro Almodovar, Stéphane Brizé, Michel Franco, Xavier Gionalli, Pablo Larrain ve Paul Scharader gibi, filmleri merakla beklenen usta yönetmenler bulunmakta...

Ayrıca Yvan Attal, Ridley Scott, Denis Villeneuve gibi adların bulunduğu yarışma dışı seçkide, sekizi belgesel 17 film sunulacak.

Farklı ve yenilikçi yaratıcı sinemasına ağırlık veren, jürisi de ayrı olan ikinci resmi seçki “Orizzonti” (Ufuklar) bölümü, bu yıl bir yeniliğe kapılarını açıyor: 19 film, geleneksel Orizzonti Ödülleri için yarışırken “Orizzonti Extra” başlığı altında sunulan 8 film, izleyicilerin verecekleri yeni bir ödüle aday olacak...

Geçen yıl, Azra Deniz Okyay’ın “Hayaletler” ile katılıp ödüllendirildiği, ilk ve ikinci filmlerini gerçekleştiren genç yönetmenleri tanıtmayı hedefleyen, festivalin en eski yan bölümü “Eleştirmenlerin Haftası”nın listesinde de bu yıl Türk sinemasından bir örnek bulunmuyor.

Festivalin diğer yerleşik ve bağımsız yan bölümü “Giornate degli Autori” (ya da İngilizce adıyla “Venice Days”) seçkisiyse, önümüzdeki günlerde duyurulacak.