Venüs'te yaşam var mı? Venüs'ün geçmişi Ay'a bakarak anlaşılabilir

18 Ekim 2020 Pazar, 14:23

Venüs'te uzaylı yaşamı var mı? Bu soru, kısa bir süre önce gezegenin bulutlarında muhtemel biyolojik kaynağı olabilecek fosfin gazını bulan araştırmanın ardından gelen en büyük sorulardan biriydi.

CHIP Online'da yer alan habere göre, Yale Üniversitesi astronomları Samuel Cabot ve Gregory Laughin, Venüs'ün geçmişine bakmak için Ay'ı incelememizi öneriyor. Bunun sebebini de bu ay Planetary Science Journal'a kabul edilen makalelerinde açıklıyorlar.

Araştırmada önerilene göre "Venüs'e çarpan asteroitler ve kuyruklu yıldızlar 10 milyar kadar kayayı yerinden ederek Dünya ve Dünya'nın Ay'ı ile kesişen bir yörüngeye fırlatmış olabilir."

Bu çarpmalar milyarlarca yıl önce çok daha yaygındı ve bu da Venüs'ün parçalarının hâlâ Ay yüzeyindeki iyi korunmuş meteoritlerde bulunması anlamına gelebilir.

Venüs'ün kendisi şu anda zehirli bir atmosfere sahip olan yaşanamaz bir gezegen. Gezegen, şu anda Güneş Sistemimizdeki en sıcak gezegenlerden biri ve NASA'nın "kontrolden çıkmış sera gazı etkisi" olarak tanımladığı bir durumun içerisinde bulunuyor. Ancak gezegen her zaman böyle değildi. Sadece 700 milyon yıl öncesine kadar Venüs'ün okyanuslarının olması ve hatta yaşanabilir olması mümkün gözüküyor.

1970'lerden beri ilk kez, yeni Ay taşlarını Dünya'ya geri getirmek için uzun bir süre beklememiz gerekmeyebilir. NASA, özel firmaları örnek toplama görevleri için teşvik ediyor ve kendi planlarında da 2024 yılına kadar Ay'a insanları geri götürmek bulunuyor.

Ay taşlarının kimyasal analizi bizlere gerçekten Ay kaynaklı mı olduklarını, yoksa başka yerlerden (ve özellikle Venüs'ten) gelen parçalar mi olduğunu gösterecek.

Laughlin, Venüs'ün tarihi bir parçasının bir bilgi hazinesi olduğunu belirterek, Venüs'ün tarihinin gezegen biliminde pek çok önemli konuyla yakından ilişkili olduğunu söylüyor.