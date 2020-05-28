Vergi indirimine ‘borç’ şartı

28 Mayıs 2020 Perşembe, 06:00

Gelir İdaresi Başkanlığı, dün Resmi Gazete iki gelir vergisi tebliği yayımlayarak 2019 sonunda TBMM’den geçen torba yasadaki düzenlemelere açıklık getirdi:

- Finans ve sigorta sektörü hariç vergisini zamanında yatıran gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yüzde 5 indirim yapılacak. Bu mükellefler için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki 2 yıla ait beyannameleri yasal süresi içerisinde vermiş olmaları ve tahakkuk eden vergilerin ödenmesi şartı aranacak. Önceki düzenlemede kanuni sürede ödenmiş olma şartı vardı. Uygulama 1 Ocak itibarıyla başladı.

- 2019 gelir vergisi beyannameleri, yeni eklenen yüzde 40’lık dilim dahil düzenlenecek.

RESSAM VE HAKEM

- Ressam, besteci, bilgisayar programcısı gibi eser sahipleri ile hakem ve sporcuların, kazançlarının, gelir vergisi tarifesinin dördüncü diliminde yer alan tutarı (bu yıl için 600 bin lira) aşması halinde beyanname vermesi gerekecek.

- İşverenler tarafından çalışanlara verilen toplu taşıma kartı, bileti veya benzeri ödemeler, 2020 yılı için günlük 12 lira olmak üzere ücret istisnası kapsamında olacak.