Vergi indirimine ‘borç’ şartı
Son iki yıllık vergisini zamanında ödeyen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yüzde 5 indirim yapılacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı, dün Resmi Gazete iki gelir vergisi tebliği yayımlayarak 2019 sonunda TBMM’den geçen torba yasadaki düzenlemelere açıklık getirdi:
- Finans ve sigorta sektörü hariç vergisini zamanında yatıran gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yüzde 5 indirim yapılacak. Bu mükellefler için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki 2 yıla ait beyannameleri yasal süresi içerisinde vermiş olmaları ve tahakkuk eden vergilerin ödenmesi şartı aranacak. Önceki düzenlemede kanuni sürede ödenmiş olma şartı vardı. Uygulama 1 Ocak itibarıyla başladı.
- 2019 gelir vergisi beyannameleri, yeni eklenen yüzde 40’lık dilim dahil düzenlenecek.
RESSAM VE HAKEM
- Ressam, besteci, bilgisayar programcısı gibi eser sahipleri ile hakem ve sporcuların, kazançlarının, gelir vergisi tarifesinin dördüncü diliminde yer alan tutarı (bu yıl için 600 bin lira) aşması halinde beyanname vermesi gerekecek.
- İşverenler tarafından çalışanlara verilen toplu taşıma kartı, bileti veya benzeri ödemeler, 2020 yılı için günlük 12 lira olmak üzere ücret istisnası kapsamında olacak.
Video Haberler
- Kiliseye saldırı anı kameralara yansıdı
- Uludağ'da kar yağışı başladı
- İYİ Parti, Yunanistan sınırında incelemelerde bulundu
- Havadan görüntülendi: Yine aynı görüntü
- Aç kalan bozayılar ile tilki mahallede yiyecek aradı
- Polis şiddeti bu kez Edirne'de
- 5 kişiyi alıkoyup gaspeden şüpheliden gazetecilere tekme
- Metroda koronavirüs deneyi: Herkese bulaşıyor
- 'Tarlam' dediği ormanlık arazi elinden alınınca ağladı
- AKP'li meclis üyesinin CHP'li üyeye saldırı görüntüleri