‘Vergi mevzuatı da sadeleştirilmelidir’
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, son dönem gündeme gelen hukuk reformu konusunda değerlendirme yaparak, üyelerinin beklentilerini açıkladı. Baran “Gelişmiş ilk 10 ülke arasında yerimizi almak istiyorsak üzerimizde taşıması güçleşen hantal mevzuatlardan kurtulmamız gerekiyor. Vergi kanunları başta olmak üzere iş hayatını ilgilendiren kanunlar, ticaret ve diğer ekonomi mevzuatının sadeleştirilmeye ihtiyacı var” dedi.
Baran ayrıca, mevzuatlarda yapılacak sadeleştirmeyi uygulamalardaki kolaylaştırma ve süratlendirme adımlarının takip etmesini de önerdi.
İŞ DÜNYASINDAN AVRUPA ÇAĞRISI
Avrupa Parlamentosu üyeleri ve Türkiye’nin AB Nezdinde Daimi Temsilcisi ile bir dizi temasta bulunan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Türkiye’nin AB entegrasyon sürecinin devamlılığının ve Gümrük Birliği’nin sürdürülebilir kalkınma odaklı güncellenmesinin, ilişkilerde olumlu dönüşüm yaratmak için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Turan, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme alanında Türkiye’nin AB’nin bir numaralı çözüm ortağı olabileceğine dikkat çekti.
COVİD-19’A KARŞI TEKNOLOJİ DESTEĞİ
İTÜ ARI Teknokent ve Petrol Ofisi (PO) işbirliği ile Covid-19’a karşı 11 teknoloji girişimi seçilerek desteklenmeye başlandı.
İTÜ ARI İş Geliştirme Direktörü Arzu Eryılmaz, “Ticarileşebilir teknolojik fikri olan girişimcilere ve teknoloji girişimcilerine katkı sunacak tüm paydaşlara kapılarımız ardına kadar açık” derken, Petrol Ofisi Üst Pazarlama Yöneticisi (CMO) Beril Alakoç şu vurguyu yaptı: “Bu projeler Türkiye’nin teknoloji, yaratıcılık ve insan kaynağı potansiyelini ortaya koyuyor.” l Ekonomi Servisi
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