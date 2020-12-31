Vergi tarifesindeki düzenlemeyle emekçiden daha çok vergi alınabilecek

31 Aralık 2020 Perşembe, 06:00

İşverene işçiyi ücretsiz izne çıkarma hakkında süre 2 ay daha uzatılırken, gelir vergisi tarifelerinde yapılan düzenleme ile de emekçilerin daha fazla vergi ödemelerine kapı açıldı. Emekçi bir üst vergi dilimine daha erken gireceği için maaşından daha fazla kesinti yapılacak.

Başta asgari ücret zammı olmak üzere ücretlerdeki artış emekçinin bir cebinden girecek, diğer cebinden vergi olarak çıkacak. Halen 2.1 milyon işçi ücretsiz izinde bulunuyor. Bu işçilerin, kısa çalışma ödeneği alanlarda olduğu gibi emeklilik primleri yatırılmıyor. İşçiler ücretsiz izne çıkarıldıkları için sözleşmesini feshedip kıdem tazminatı alamıyor. İşsizlik maaşının alt sınırı asgari ücretteki artışla birlikte 1431 liraya çıktı.

Ancak İşsizlik Sigortası Yasası’nın geçici 24. maddesinde açık bir şekilde ücretsiz izne çıkarılan işçiye “fondan günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği verilir” hükmü yer alıyor. Yasadaki rakamın bir an önce değişmesi gerekiyor.

VERGİ YUTACAK

Öte yandan en düşük dilim olan yüzde 15’lik vergiye tabi olan tutar yüzde 9.09 artırılarak 22 bin TL’den 24 bin TL’ye çıkarıldı. Yıl başından itibaren ele geçen ücret toplamı 24 bin TL’ye ulaştığında yüzde 20’lik vergi dilimine girilecek. Ücret ve maaştan daha fazla vergi kesilecek. Asgari ücrette yüzde 21.5 artış olmasına karşın en düşük dilimdeki artışın yüzde 9.09’da kalması nedeniyle asgari ücretli de daha erken yüzde 20’lik dilime gireceği için daha fazla vergi ödemek zorunda kalacak.

Yeni tarifeler şöyle:

- 24 bin TL’ye kadar yüzde 15.

- 53 bin TL’nin 24 bin TL’si için 3 bin 600 TL, fazlası yüzde 20.

- 130 bin TL’nin 53 bin TL’si için 9 bin 400 TL, fazlası yüzde 27.

- 650 bin TL’nin 130 bin TL’si için 30 bin 190, fazlası yüzde 35.

- 650 bin TL’den fazlasının 650 bin TL’si için 212 bin 190 TL, fazlası yüzde 40.

DESTEK, PATRONA

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı döneminde iş sözleşmesi yürürlükte olmasına karşın işçinin sigorta primlerinin yatırılmadığına dikkat çekti. İşçilerin hem ücret kesintisi ile karşı karşıya kaldıklarını hem de yasal olarak işsiz kalmadan işsizlik ödeneği aldıklarına işaret eden Özdemiroğlu, şunları söyledi: “Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağına ilişkin çıkarılan geçici madde işçinin işsizlik sigortası fonunun kilidini açmak için patronlara verilmiş bir anahtardır. Zira kısa çalışma ödeneğinin bütün maliyeti bu fondan karşılanmaktadır.” Özdemiroğlu, ayrıca ücretli izin uygulamasının yaygınlaştırılması, işsizlik durumunda işsizlik sigortası fonundan koşulsuz yararlanmanın sağlanması gerektiğini vurguladı.