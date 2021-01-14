Vergi uzmanı Ozan Bingöl: İşsizlik maaşından bile damga vergisi kesiliyor

14 Ocak 2021 Perşembe, 10:12

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs salgının dolayısıyla işsiz kalan vatandaşa ödenecek gelir desteklerinden bile "Damga vergisi" adı altında kesinti yapıldığını açıkladı. Duruma isyan eden Bingöl, "İlk reform bu çağ dışı uygulamalardan vazgeçmek olmalıdır!" çağrısında bulundu.

Bingöl, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Pandemide ücretsiz izne çıkartılan-gelirini kaybedenlere verilen nakdi ücret desteği 1.431? oldu.Ancak 11? damga vergisi kesilip 1.420? ödenecektir.İşsizlik maaşından bile Damga Vergisi kesilen bir sistemde yapılacak ilk reform bu çağ dışı uygulamalardan vazgeçmek olmalıdır!"



