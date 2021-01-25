Vergi ve cezalardan yaklaşık 16 milyar TL’ye yakın gelir elde edildi

25 Ocak 2021 Pazartesi, 06:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre geçen yıl para cezaları tahakkuk tutarı 285.9 milyar TL’ydi. Bu tutarın 15.7 milyar TL’si tahsil edildi.

Yapılan bu tahsilat bütçe hedefinin de üzerine çıktı. Öngörülen hedef 11.8 milyar TL’ydi.

Yurttaşın sırtındaki ÖTV ise hız kesmedi. ÖTV’de tahakkuk tutarı 224.4 milyar TL’ydi. Tahsilat, 175.1 milyar TL olan bütçe hedefinin üzerine çıkarak 207.2 milyar TL’ye ulaştı.

Petrol ve doğalgaz ürünlerinden 69 milyar TL, motorlu taşıt araçlarından 46.5 milyar TL, alkollü içkilerden 16.4 milyar TL, tütün mamüllerinden 61.8 milyar TL, dayanıklı tüketim ve diğer mallardan 12.1 milyar TL ÖTV geliri elde edildi. Özel iletişim vergisinden de 4.4 milyar TL geldi.