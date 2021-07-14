Veriler açıklandı: Endonezya vaka sayısında Hindistan'ı geçti

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 17:46

Endonezya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede vaka sayıları 12 Temmuz'dan bu yana günlük 40 binin üzerinde seyrederken son 24 saatte 54 bin 517 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Ülkede şimdiye kadar virüs kaynaklı can kayıpları 69 bin 210'a ulaşırken halihazırda 443 bin 473 kişi aktif Kovid-19 tedavisi görüyor.

Worldometers internet sitesinin açıkladığı istatistiklere göre, Endonezya'da günlük vaka sayıları, 12 Temmuz'dan bu yana günlük vakaların 30 binli rakamlarda seyrettiği Hindistan'ı geçti.

Endonezya basınında yer alan haberlerde son haftalardaki yoğun artışın, ülke nüfusunun en kalabalık olduğu Cava Adası genelinde yayılan Covid-19'un delta varyantından kaynaklandığı belirtiliyor.

BİN BANDINDA BULUNUYOR

Ayın başından bu yana ülkede virüs kaynaklı can kayıpları, 800 ila bin bandında bulunuyor.

Sağlık kuruluşları, can kayıplarındaki artışın bir diğer sebebinin, hastanelerdeki oksijen tüpü eksikliği olduğunu ifade ediyor.

Endonezya'daki Covid-19 aşılamaları da salgına karşı planlanan bağışıklığı sağlamakta yetersiz kalıyor.

Hükümet 208 milyon kişiyi aşılamayı planlarken, Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ülkede sadece 39 milyon kişi birinci doz, 15 milyon kişi ikinci doz aşı yaptırdı.

Günde ortalama 700 bin kişinin aşılandığı Endonezya'da günlük aşılamalar, hükümetin hedeflediği 1 milyon rakamına ulaşamadı.

Hükümet, ülkeye yeni gelecek aşılarla ağustostan itibaren günlük aşılama sayısını 2 milyon civarına çıkarmayı hedefliyor.