Verona, Türk oyuncunun koronavirüs olduğunu açıkladı

11 Ekim 2020 Pazar, 12:16

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona, Türk asıllı Alman futbolcusu Koray Günter'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.



Sarı-lacivertli ekipten yapılan yazılı açıklamada, mevcut protokoller doğrultusunda yapılan kontrollerde, Günter’in Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.



Kulüp, oyuncu için Covid-19 protokollerin öngördüğü tüm prosedürleri devreye sokarken, 26 yaşındaki oyuncunun evinde tecride alındığı ifade edildi.



Hellas Verona, ayrıca oyuncu grubu ve teknik heyet dahil olmak üzere tüm takıma yapılan diğer Covid-19 test sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi.

