Vestel iki İngiliz markayı satın aldı

30 Ekim 2020 Cuma, 05:30

Vestel’in üretim ve ihracattaki gücünü destekleyen, stratejik pazarlara yönelik işbirlikleri ve marka satın almalarla rekabet avantajlarını artırmaya odaklandıklarını belirten Vestel CEO’su Turan Erdoğan, şunları söyledi:

“Faaliyet gösterdiğimiz sektörlere yön veren teknoloji üretimimiz, ürün ve hizmetlerimiz ile dünyanın dört bir yanına ulaşıyor, ülkemizin adını gururla 157 ülkeye taşıyoruz. Sektörde 22 yıldır ihracat şampiyonu olarak, dış pazarlardaki gücümüzü ve rekabet avantajımızı artıracak tüm fırsatları yakından takip ediyoruz. Esnekliğimiz ve mali gücümüz sayesinde kararlarımızı hızla hayata geçirebiliyoruz. Bu hamleyle İngiltere’deki konumumuzu sağlamlaştırmanın yanı sıra farklı pazarlara da odaklanarak ülke ihracatına sunduğumuz katkıyı artıracağız.”