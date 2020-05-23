Veyis Ateş'ten o manşete tepki
Veyis Ateş, yine kendi yayında çıkan ikinci bir sesle sosyal medyada gündeme geldi. Yeniçağ gazetesi Veyis Ateş’e ilişkin yayımlanan haberde "Dikkat! Ateşle yaklaşmayın" başlığını kullandı. Ateş'ten, "Aslı olmayan montaj ses ve görüntüler kullanarak itibar suikastı yapanlara karşı hukukçularımız gerekeni yapacaklar" açıklaması geldi.
Daha önce de yaşanan canlı yayın kazası için “Evlerden yayın yapıyoruz. Aksıran olabilir tıksıran olabilir” açıklaması yapan Veyis Ateş, ekrana yansıyan ses için de açıklama yaptı.
Ateş şu ifadeleri kullandı:
"İlkinde güldük eğlendik de…
Onay sesi, biraz fazla zorlama bir yorum olmamış mı yaani gençler…
Neyse…
Hayırlı sahurlar"
BAŞLIĞA TEPKİ GÖSTERDİ
Yeniçağ gazetesi Veyis Ateş’e ilişkin yayımlanan haberde "Dikkat! Ateşle yaklaşmayın" başlığını kullanmasına da tepki gösteren Ateş, "Birincisini espri olarak karşıladık ama bu kez organize bir kötülükle karşı karşıyayız" dedi.
Ateş'in paylaşımı şöyle:
"Bi’de....
Birincisini espri olarak karşıladık ama bu kez organize bir kötülükle karşı karşıyayız.
Aslı olmayan montaj ses ve görüntüler kullanarak itibar suikastı yapanlara karşı hukukçularımız gerekeni yapacaklar.
Sonra “vay” durumları olmasın."
Video Haberler
- ‘Allah çocuklarımın ömrünü alsın size versin’
- CHP'li Adıgüzel ile MHP'li Enginyurt birbirine girdi
- Muhtarlarla buluşan Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye gönderme
- Koronavirüs sıfırlandı mı, biter mi? sorusuna yanıt
- Nusret Gökçe’den Kim Kardashian’a 'lahmacun' göndermesi
- Parlamentoya damga vuran anlar! Başbakanı uyardılar
- Anahtarı almak istedi, hastanelik oldu
- Erdoğan'a 'vişivanka' sürprizi
- Show Haber ekibine saldırı anı kamerada
- Davutoğlu'ndan Mehmet Dişli iddiası