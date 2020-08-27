"Vicdansız, hain, ahlaksız, adi, terör yardakçısı"... Can Ataklı, Erdoğan’ın sözleri ile savunma yapacak

27 Ağustos 2020 Perşembe, 16:43

Gazeteci Can Ataklı’ya Tele 1’deki “Gün Başlıyor” programında sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “hakaret”ten 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Korkusuz gazetesinde yazan Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan davayı köşesine taşıdığı yazısında savunmasını Erdoğan’ın sözleri ile yapacağını belirtti.

“Gerçekten içinde tek hakaret kelimesi bile geçmeyen bir cümleden nasıl hakaret çıkardıklarını hâlâ merak ediyorum” diyen Ataklı, Erdoğan'ın "Düşünce özgürlüğü, demokrasinin temel ilkesidir. AİHM’e göre ifade özgürlüğü, devletin veya nüfusun bir bölümü için saldırgan, şok edici veya rahatsız edici bilgi ve düşünceler için de uygulanır" şeklindeki sözlerini hatırlattı, "Bu savunma ile davayı kaybetmem mümkün değil" dedi.

Ataklı şunları yazdı:

“Mahkeme tarihi henüz belli değil ama duruşmaya giderek savunmamı aynen şöyle yapmayı planlıyorum;

‘Düşünce özgürlüğü, demokrasinin temel ilkesidir. AİHM’e göre ifade özgürlüğü, devletin veya nüfusun bir bölümü için saldırgan, şok edici veya rahatsız edici bilgi ve düşünceler için de uygulanır.

Bunlar çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin gerekleridir.

Bunlar olmaksızın demokratik toplum olmaz.’

Nasıl, beğendiniz mi?

Ben pek beğendim.

Bu savunma ile davayı kaybetmem mümkün değil.

Çünkü bu cümleler bizzat hakkımda ‘hakaret davası’ açtıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi hakkında açılan bir hakaret davasındaki savunmasından alınma.

Erdoğan ortak mektup yayınlayan 170 kişiye ‘Vicdansız, hain, ahlaksız, adi, terör yardakçısı’ demiş, bunun üzerine imzacılar da Erdoğan’a ‘1 liralık manevi tazminat davası’ açmışlardı.

Avukatları Erdoğan’ın konuşmasının ‘ifade özgürlüğü kapsamında’ değerlendirilmesi gerektiğini söylemişler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını göstermişlerdi.

Savunmanın bir diğer ilginç bölümü ise Erdoğan’ın davacıları hiç tanımadığını belirtmesi.

Avukatları ‘Erdoğan’ın hiç isim vermemiştir. Açıklamayı da şehitler verdiğimiz günlerde milletin hislerine tercüman olmak için bu açıklamayı yapmıştı’ diyerek ortada hakaret kastı olmadığı gibi bir hakaret de olmadığını söylemişlerdi.

‘Vicdansız, hain, ahlaksız, adi, terör yardakçısı’ gibi herkesin hakaret olarak algıladığı kelimelerin bile bu şekilde savunulmasını görünce benim de içim biraz rahatladı açıkçası.”