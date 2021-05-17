Vincent Aboubakar'dan sakatlık açıklaması

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 13:06

Şampiyonluğu değerlendiren Vincent Aboubakar, "Futbolda hedefim şampiyonluktur. Hayatta ise oğluma iyi baba olmak. Beşiktaş olarak hedefimiz vardı. Futbolcu bireyseldir. Biz üstümüze düşeni yaptık ve grup olarak başardık. Şampiyonlukta aşçıya kadar herkesin emeği var" dedi.

Göztepe maçının 2. yarısını izlemediğini söyleyen Kamerunlu, "Odama dua etmeye gittim. Güçlü bir inancım var. Buraya ilk kez geldiğimde şampiyon olacağımızı biliyordum. Biz şampiyon olmadan lig bitmeyecekti. Biz bu şampiyonluğu hak ettik ve şampiyon olduk" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş benim için çok özel bir kulüp" diyen golcü oyuncu, "Avrupa'da ligde ilk kupayı kazandığım kulüp. Sözleşmeyi kabul ettiğimde benim için zor bir dönemdi. Çok şeyin üstesinden gelmem gerekiyordu. Şampiyon olmak gerekiyordu. Acı çekmeden hiçbir şey olmuyor. İnancımla beraber bunu başardım. Sadece insanları mutlu etmek için geldim" açıklamasını yaptı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın şampiyonluğa etkisi üzerine ise Aboubakar, "Hoca yapması gerekeni yaptı. Takıma enerji verdi. Baktığınızda kazanılmış şampiyonlukta çok fazla kişinin emeği ve yüreği var. Josef burada yıllarca oynadı, Şampiyon olamadı. Onun patlaması var. Rosier ağladı. Allah da içten içe bunun arzulandığını görüyor. Ufak detaylar var" diye konuştu.

KUPA FİNALİNDE YOK

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalya ile oynanacak finalle ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine ise golcü oyuncu, "Herhalde oynayamayacağım. Zaten tedavim vardı. Önceden daha fazla hissediyordum. Şu anda azaldı. Milli takıma da sakatığım nedeniyle gidemeyeceğim" yanıtını verdi.

EN İYİ GOLÜ

16 gol attığının ve kendisi için en iyisinin hangisi olduğu sorusuna da Aboubakar, "Deplasmanda oynadığımız Yeni Malatyaspor maçını 1-0 kazandık golü Atiba attı, Asisti ben yaptım. Rakiplerle arayı açmıştık. Benim için golden daha değerliydi" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ'TA KALACAK MI?

Kontratında bir maç daha oynarsa sözleşmesinin uzatılacağı ve bunun için oynamadığı sorusu üzerine de Vincent Aboubakar, şu yanıtı verdi, "Milli takımda sakatlandım. Ön eleme maçında oyundan çıktım. Milli takımda mr çekildi. Orada 6 milimetrelik bir açık gözüktü. İstanbul'a döndüm. Burada da aynı sakatlık görüldü. 2-3 haftalık toplamda 4 haftalık süreden bahsedildi. O süreç içerisinde de 30 maç maddesi olduğunu öğrendim. Önceden bilmiyordum. 4 hafta içerisinde konuşmalar başladı. Toplantılar yapıldı. Takım da şampiyonluğa gidiyor. Ben de takıma yardımcı olmak istiyordum. Ben de sakatken maça çıktım. Vida bir top atıyor. Bacağımda bir şeyler hissediyorum. Josef top atıyor, bacağımda bir şeyler hissediyorum. İlk yarının sonunda maçtan çıktım. İstanbul'da bacağımda ödem olduğu söylendi. Her hafta mr'a giriyorum. Ne olduğu belli. Orada bir sıvı var. Benim aklımda kötü bir şey var. 4 haftalık süreçte 1-2 hafta daha bekleseydik bunları konuşmayacak olacaktık."

"Beşiktaş'ta kalacak mısın?" sorusana da, " Tüm taraftara teşekkür ediyorum. Kesinlikle burada kalıp Şampiyonlar Ligi oynamak istiyorum. Ama kulübün menajerimle konuşması gerekiyor" yanıtını verdi.