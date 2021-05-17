Gazeteciden flaş iddia: Aboubakar seneye Beşiktaş'ta oynamayacak!
Beşiktaşlı Gazeteci Candaş Tolga Işık, Vicent Aboubakar'ın seneye Beşiktaş'ta forma giymeyeceğini açıkladı.
İşte Işık'ın o sözleri; 'Ellerine sağlık Aboubakar'ın. O golleri Beşiktaş'a atsın bizi rezil etsin. Ama Aboubakar gözümüzün önünde Beşiktaş'ın şampiyonluğunu en önemli virajında taşın altına elini koymadı. Ben kendim söylüyorum, duyduklarımdan söylüyorum. Sakat olduğuna inanmıyorum. Söyle inanmıyorum.
Aboubakar'ın bugün Göztepe maçında sahada olmasını engelleyecek bir sakatlığının olduğuna inanmıyorum. Sakatlığı var ama takımın şampiyonluk maçına çıkıyorsa ve sen o takım için kritik bir oyuncuysan bazı şeyleri düşünecek.
Aboubakar istese geçen haftada oynardı bu haftada oynardı. Bence hoca da benle hem fikir.Çıksın beni Sergen hoca tekzip etsin. Aboubakar Galatasaray maçında da oynardı, oynamak istemedi. Seneye de takımda olmayacak Aboubakar. Açıklamayı kupa maçı sonrası Sergen hoca yapacaktır.
Zor bir sakatlık geçirdi, kariyerini riske atmak istemiyor ama bu maçta 45 dakika oynardı. Bana Aboubakar gibi değil, bana Necip gibi Ghezzal gibi oyuncu lazım.
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