Gazeteci Mehmet Demirol: Beşiktaş, Alanyasporlu Caulker'i alacak

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 09:50

Gazeteci Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğunu Socrates YouTube kanalına değerlendirdi.

LARİN GİDİYOR CAULKER GELİYOR

Nefes nefese geçen şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Demirkol, hastalık, sakatlık gibi etkenlere rağmen Beşiktaş'ın durumu iyi idare ettiğini söyledi. Beşiktaş'ın gelecek sezonki yapılanması hakkında bilgi veren yorumcu, "Ghezzal olmazsa seneye yerine koyacağın oyuncu kim? Beşiktaş belki tamamını yeniden yapacak. Onu bilmiyorsun ki. Satacağın oyuncular da olabilir, Cyle Larin’i satmak istiyorlar. Premier Lig’den iyi para geliyor galiba. Büyük ihtimalle Alanyaspor'la sözleşmesi bitecek Steven Caulker geliyor” dedi.

