Victor Hugo’dan 13. Louis döneminde aşk!
Cemil Meriç’in yetkin çevirisiyle sunulan Marion de Lorme, Victor Hugo’nun zenginlerle düşüp kalkan, gönül eğlendiren ünlü bir Fransız kadının yaşamından esinlenerek kaleme aldığı beş perdelik oyununda bir aşk hikâyesini anlatırken, 13. Louis döneminin siyasi arka planını da eleştiriyor.
Cemil Meriç’in edebiyat ve edebiyat dışı alanlardaki çevirileri, onun, “kültürle derinlemesine alışveriş kaygısı”nın, “düşünce mesaisi”nin izlerini taşır. Çevirilerinde Türkçeye olduğu kadar çeviri yaptığı dillere de hâkimiyetini gösteren Meriç, kendine özgü üslûbuyla bir yandan edebiyat ve düşünce dünyamıza katkıda bulunmaya devam ederken, zaman zaman da çevirdiği yapıtlarla ve yazarlarıyla ilgili kimi çalışmalarını okurlarla paylaşır.
Marion de Lorme, Victor Hugo’nun zenginlerle düşüp kalkan, gönül eğlendiren ünlü bir Fransız kadının yaşamından esinlenerek kaleme aldığı beş perdelik oyunu. 1838’de geçen hikâyede Marion de Lorme âşıklarından kaçmak ve Didier’yle yeni bir hayata başlamak için Blois’ya yerleşir. Ancak geçmişi peşlerini bırakmaz. Hugo, bu aşk hikâyesini anlatırken, 13. Louis döneminin siyasi arka planını da eleştirmekten geri durmuyor.
Marion de Lorme / Victor Hugo / Çev.: Cemil Meriç / İletişim Yay. / 211 s.
En Çok Okunan Haberler
- Diyanet’in Nurcu imamından Erdoğan’a ‘darbe’ tehdidi
- AİHM ve istinaf kararlarına rağmen tazminata çarptırıldı
- Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Akşener ziyareti
- Sedat Peker'e 'gözaltı' ve 'sınırdışı' iddiası
- Ailesi istismar zanlısı erkeği davul zurna ile karşıladı
- Gelecek Partili isimden Bahçeli'ye yanıt
- Bahçeli'den Ankara'daki saldırılar hakkında açıklama!
- Financial Times Afrika'daki Türkiye'yi yazdı
- Özdağ soruşturması savcısına Ülkü Ocakları'ndan tehdit
- İmamoğlu'ndan kritik açıklama
Video Haberler
- Selçuk Özdağ’a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
- Oltasına martı takıldı, ne yapacağını şaşırdı
- Ekonomik krizin boyutu bu kez Adana'da görüntülendi
- Karda 'penguen yürüyüşü' hayat kurtarıyor
- Sürpriz evlilik teklifi hüsranla bitti
- Servis midibüsü, karlı yolda devrildi: 11 yaralı
- Domuz sürüsünün kaçışları drone ile böyle görüntülendi
- Köylüler su ararken buldu
- 6.4 büyüklüğündeki deprem kamerada
- Boğaziçililer sosyal medyadan koro halinde seslendi
En Çok Okunan Haberler
- Diyanet’in Nurcu imamından Erdoğan’a ‘darbe’ tehdidi
- AİHM ve istinaf kararlarına rağmen tazminata çarptırıldı
- Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Akşener ziyareti
- Sedat Peker'e 'gözaltı' ve 'sınırdışı' iddiası
- Ailesi istismar zanlısı erkeği davul zurna ile karşıladı
- Gelecek Partili isimden Bahçeli'ye yanıt
- Bahçeli'den Ankara'daki saldırılar hakkında açıklama!
- Financial Times Afrika'daki Türkiye'yi yazdı
- Özdağ soruşturması savcısına Ülkü Ocakları'ndan tehdit
- İmamoğlu'ndan kritik açıklama