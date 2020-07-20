Vida, Gökhan Gönül'e seslendi: 'Bizimle kal'

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 16:42

Beşiktaş’ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, sosyal medya hesabından takım arkadaşı Gökhan Gönül’e seslendi.

Yıldız stoper, Gökhan Gönül’le olan fotoğrafını paylaşıp üzerine “Bizimle kal” notunu düştü. Beşiktaş’taki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan tecrübeli sağ bekin geleceği belirsizliğini koruyor.

“2 HAFTA SONRA NE OLUR BİLMİYORUM”

Beşiktaş’la sözleşme imzalayacak mısın sorusuna “Şu an için bir şey yok. 2 hafta sonra ne olur bilmiyorum. Ben son ana kadar Beşiktaş için mücadele edeceğim.” cevabını veren tecrübeli sağ beke Fenerbahçe’nin de ilgisi olduğu biliniyor.

Bu sezon Süper Lig’de 29 maçta forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 3 asistlik performansla takımına katkı sağladı.

2015-2016 sezonu sonunda Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyip Beşiktaş’a imza atan Gökhan Gönül, Beşiktaş’ta forma giydiği 4 sezonda 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.