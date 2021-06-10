Vidal Beşiktaş'a pahalı geldi, pazarlıklar başladı
Vidal'ın Beşiktaş'a transferindeki tek engel ise aldığı yüksek ücret.
Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Beşiktaş, orta alanı güçlendiriyor. Siyah-Beyazlılar yıldız orta saha Arturo Vidal için girişimlerine başladı. İtalyan basını, Arturo Vidal'ın Inter'den ayrılacağını iddia etti. Vidal'ın 6 milyon Avro'luk maaşını karşılaşamak istemeyen Serie A ekibi, yeni teknik direktör Inzaghi'den de onayı aldı. Vidal'ın transferindeki tek engel ise aldığı yüksek ücret. Beşiktaş, Vidal'den indirime gitmesini istedi.
Beşiktaş, 5 milyonluk bonservis ücreti nedeniyle Mensah'tan vazgeçmişti. Arturo Vidal'ı transfer etmek isteyen takımların belirtildiği haberlerde, Marsilya ve Zenit ile birlikte Beşiktaş'a da yer verildi. Beşiktaş'ın bazı görüşmeler gerçekleştirdiği de kaydedildi. Öte yandan 34 yaşındaki oyuncunun Meksika ekibi Club America'dan da teklif aldığı ancak kabul etmediği öğrenidli.
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