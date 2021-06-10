<p>Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.&nbsp;</p>
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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. 

<p>Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın'ın sözleşme şartı olarak koştuğu 'Güçlü kadroyu' kurmak için yıldız arayışına girdi.&nbsp;</p>
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Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın'ın sözleşme şartı olarak koştuğu 'Güçlü kadroyu' kurmak için yıldız arayışına girdi. 

<p>İtalya basınından Corriere dello Sport'un iddiasına göre Beşiktaş Roma'nın solak stoperi Juan Jesus'u kadrosuna katmak istiyor.&nbsp;</p>
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İtalya basınından Corriere dello Sport'un iddiasına göre Beşiktaş Roma'nın solak stoperi Juan Jesus'u kadrosuna katmak istiyor. 

<p>Roma ile olan sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki stoperin adı geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile de anılmıştı.&nbsp;</p>
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Roma ile olan sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki stoperin adı geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile de anılmıştı. 

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