Vida’yla görüşmede tansiyon yükseldi!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Domagoj Vida'yla yaptığı görüşmede tansiyon yükseldi. Çebi, bayram öncesinde Hırvat stoperden 3.5 milyon Euro’luk maaşında indirim talep etti. Hiçbir şekilde indirim kabul etmeyeceğini belirten yıldız savunmacının direkt tatile çıkması sinirleri gerdi.
Beşiktaş’ta, Domagoj Vida'nın geleceği gün geçtikçe krize doğru ilerliyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bayram öncesinde Vida'yla tesislerde görüştüğü ortaya çıktı. Çebi, yeni sezonda 3.5 milyon Euro gibi yüksek bir rakamı veremeyeceklerini belirtip Hırvat stoperden indirim talep etti.
Yıldız savunmacı, kontratına göre hareket edeceğini ve indirimi kabul etmeyeceğini iletti. Aynı maaşla takımda kalmak istediğini belirten Vida'nın hemen ertesi gün tatile çıkması sinirleri gerdi.
AL NASSR'IN TEKLİFİNİ REDDETTİ
Yönetim, Al Nassr'dan gelen teklifi Vida'ya iletti ve Hırvat stoper bu teklife de yanaşmadı. Başkan Çebi, 31 yaşındaki savunmacının bu tavırlarından rahatsız olduğunu belirtip menajerine kulüp bulmaları yönünde talimat verdi.
Yönetim, İtalya, İngiltere ve İspanya'dan birkaç kulübün ilgilendiği Vida'nın bir teklifi kabul etmesini bekleyecek. Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, Hırvat stoperle herhangi bir temasta bulunmadıklarını Beşiktaşlı idarecilere iletti.
Kaynak: Sözcü-Skor
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