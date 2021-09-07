Vietnam'da koronavirüsü 8 kişiye bulaştırdı: Hapis cezasına çarptırıldı

07 Eylül 2021 Salı, 09:31

Vietnam’da bir kişi, karantina kurallarını ihlal ettiği ve virüsü başkalarına bulaştırdığı gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Devlete bağlı Vietnam Haber Ajansı (VNA), 28 yaşındaki Le Van Tri'nin güneydeki Ca Mau eyaletinde görülen mahkemede, "tehlikeli bulaşıcı hastalıkları yaymaktan" mahkum edildiğini bildirdi.

Haberde, “Le Van Tri, Ho Chi Minh City’den Ca Mau’ya dönüşte 21 günlük zorunlu karantina kurallarını ihlal etti. Tri, 8 kişiye virüs bulaştırdı. Bir kişi ise hastanede gördüğü tedaviye rağmen hayatını kaybetti” denildi.

Vietnam, sıkı sınır kontrolleri, toplu testler, karantina ve temaslı kişilerin yakından izlemesi gibi yöntemleri uyguluyor.