Vinç sepeti kırıldı, genç işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta Deva Partisi ofisinin tabela işi için çıktığı vincin sepetinden düşen 25 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.
İş cinayeti Zonguldak'ta gece 03.00 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi üzerinde yaşandı.
Deva Partisi İl Başkanlığı ofisinin cam kaplama ve tabela işleri için olay yerine vinç getirildi. 26 yaşındaki Burak Çavdar ve yanındaki arkadaşı İlyas A. (27) yerden biraz yükseldikten sonra vincin sepeti kırıldı. Bu sırada ayakta olduğu öğrenilen Çavdar dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağıya düştü.
Ağır yaralanan Çavdar, olay yerine gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan Burak Çavdar ile sepette bulunduğu öğrenilen İlyas A.'nın ise ayağı kırıldı. Hastaneye kaldırılan İlyas A.'nın tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
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