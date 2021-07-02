Vincent Aboubakar: "Beşiktaş'ta iki kez zirveye çıktım"
Beşiktaş'tan, Suudi Arabistan'da mücadele eden Al-Nasr takımına transfer olan Vincent Aboubakar, Arap basınına transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'tan Al-Nasr'a transfer olan Vincent Aboubakar, Arap basınına açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen Aboubakar, "Futbol kariyerimin en iyi dönemlerini Beşiktaş'ta yaşadım. İki kez Beşiktaş'ta zirveye çıktım ama Beşiktaş'ın sunduğu teklif benim için yeterli değildi. Durumlar bazen bir futbolcunun kontrolünden çıkabiliyor. Ayrıca, taraftarla aramdaki bağ da çok iyiydi." ifadelerini kullandı.
"BİRÇOK TEKLİF VARDI"
Kamerunlu oyuncu, "Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bana birçok teklif geldi. Al-Nasr'a transfer olmayı seçtim. Bazen kendinize yeni bir meydan okuma ve yeni bir macera arıyorsunuz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Vincent Aboubakar, Süper Lig kariyerinde çıktığı 53 maçta 27 gol atıp 9 asist yaptı.
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