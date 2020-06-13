Virüse 10 trilyon dolar yetmedi
Pandeminin ekonomilerde yarattığı yangın için dünya genelinde 10 trilyon dolar harcandı, ancak ilave teşviklere ihtiyaç var.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, “Küresel olarak bu zamana kadar pandemi dolayısıyla uygulanan mali eylemlerin tutarı 10 trilyon dolar” dedi.
Ancak önemli ilave çabaların gerekli olduğuna dikkat çeken Georgieva, “Politika yapıcılar daha kapsayıcı bir ekonomik toparlanmayı teşvik etmek için ellerinden gelen her şeyi yapmalı. Düşük gelirli hanehalkları virüs kaynaklı daha büyük sağlık riskleriyle karşı karşıya” diye konuştu.
Georgieva, bu kesimin, işsizliğin yükünü taşıdığını belirterek uzaktan eğitimden yararlanma olasılıklarının da daha az olduğunu kaydetti.
Bu kapsamda üç önceliğe değinen Georgieva, mali teşviklerin akıllıca kullanılması, yeni neslin eğitimle güçlendirilmesi ve finansal teknolojilerin gücünden yararlanılması gerektiğinin altını çizdi.
100 MİLYON KİŞİ AŞIRI YOKSULLAŞABİLİR
Covid-19 krizinin en savunmasız kesimleri daha çok etkilediğini belirten IMF Başkanı Kristalina Georgieva, “Bu felaket, gelir eşitsizliğinde önemli bir artışa neden olabilir” dedi. Georgieva, blog yazısında, “Yeni tahminler, dünya çapında 100 milyona yakın kişinin aşırı yoksulluğa düşebileceğini gösteriyor” ifadelerine yer verdi.
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