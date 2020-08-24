Virüssavar otobüs, dünyada ilk kez İzmir'de kullanılıyor

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 10:13

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, Otokar firmasının ürettiği 52 yeni otobüsü geçen hafta filosuna dahil etti. Devlet Malzeme Ofisi’nden (DMO) 49 milyon TL’ye alınan; 10’u körüklü ve 17’si solo olmak üzere toplam 27 otobüs ve 25 midibüs, kentin çeşitli noktalarında hizmet vermeye başladı. O araçlardan biri 302 numaralı Konak - Otogar hattında çalışan bir körüklü otobüs. Halk sağlığını koruma amaçlı özel donanımıyla dikkat çeken otobüs, virüslere ve bakterilere karşı dört önemli güvenlik sistemine sahip. Ön kapıdan binişte yolcunun ateşini ölçen güvenlik sistemi, maskesiz biniş yapmak isteyenleri de uyarıyor. Otobüste yolcu ve sürücü temasını engellemek için cam bölmeli özel sürücü kabini de bulunuyor. Ara&cc edil; hareket halindeyken, fotokataliz havalandırma sistemi havadaki virüs, bakteri ve mantar gibi zararlı organizmaları öldürüyor. Son olarak otobüsün her seferinin ardından devreye giren otomatik dezenfektan püskürtme sistemi, koltukları, tutamakları ve iç yüzeyleri temizliyor.

SOYER: ÖNCELİĞİMİZ HİJYEN

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, pandemi dönemiyle birlikte toplu ulaşımda hijyen ve sağlık güvenliğinin çok daha önem kazandığını belirterek, “Bu hassasiyet ışığında tüm toplu ulaşım araçlarımızı düzenli olarak ve titizlikle temizliyoruz. Dezenfeksiyon ürünleriyle sterilize ediyoruz” dedi. Değişen şartlarla birlikte ortaya çıkan gereklilikler doğrultusunda, firmaların yeni teknolojiler ve ürünler geliştirdiğine dikkat çeken Soyer, “Onlardan biri olan ve kendi kendini temizleyen bu özel otobüs ilk kez İzmir’de kullanıma alındı. Hedefimiz, test sonuçlarının olumlu olması halinde bu tip araçların sayısını artırmak” diye konuştu.

DÖRTLÜ SİSTEM DÜNYADA İLK

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, hastalığın toplu ulaşım sırasında yayılma riskini minimize eden sağlık güvenliği sistemlerine sahip otobüsün, pandemi döneminin getirdiği özel şartlar dikkate alınarak üretildiğini söyledi. Görgüç, “Koronavirüs salgını sürecinin başından itibaren mühendislerimiz, toplu taşımada sağlık güvenliği için özel olarak çalıştı. Dünyada ilk kez dört özel sağlık güvenlik sistemi, toplu ulaşımda kullanılan bir otobüste uygulandı. Güvenli otobüsümüz test amaçlı olarak İzmirlilerin hizmetine sunuldu” diye konuştu.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

1- Ateş Ölçme ve Uyarı Sistemi

Ön kapıdan yolcu binişi sırasında otomatik olarak yolcuların ateşini ölçen ve yüksek ateş tespiti durumunda sürücüyü uyaran elektronik sistemler kullanılıyor. Ayrıca maskesiz binişlerde de sürücü ikaz ediliyor.

2- Klima Ünitelerinde Fotokataliz Sistemi

Araç seyir halindeyken 60 dakika içinde virüsleri öldürebilme özelliği bulunan bu sistemler, otobüs içindeki havayı sürekli olarak dezenfekte ediyor.

Fotokataliz: Havadan taşınabilecek virüs ve bakteri gibi organik molekülleri hidroksillerle parçalayarak, zararsız su buharı ve karbondioksite dönüştürme işlemi. Hastaneler başta olmak üzere birçok sektörde yaygın bir şekilde dezenfektasyon amacıyla kullanıllıyor.

3- Otomatik Dezenfektan Püskürtme Sistemi

Sefer sonrasında, araç boşken sistem aktive ediliyor. Araç içinde boydan boya entegre bulunan nozullar ile yüksek basınçlı pulvarize dezenfektan püskürtülerek, otobüsün tüm iç yüzeylerinde virus ve bakteri sterilizasyonu yapılıyor.

4- Kapalı Şoför Kabini

Yüksek camlarla ayrılan sürücü bölmesi sayesinde sürücü ve yolcuların direkt teması engelleniyor; virüs ve bakteri geçiş ihtimali minimize ediliyor.